Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Bahis operasyonunda gözaltına alınan Erkan Kork sosyal medyada kendini böyle tanıtmış

Kanal sahibi bahis baronunun sosyal medyası da olay
Şinasi Yurtsever'in 18 yıllık eşi için söyledikleri yürek burktu

Ölmeden önce eşiyle ilgili yazdıkları yürek burktu
Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti

Çocuklar oyun alanı istedi, belediye 2 adet bank hediye etti

Tarihe geçecek sıcaklık değişimi! İstanbul'a bile kar yağışı göründü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de hava durumu beklenmedik bir şekilde değişiyor. İlk olarak, Afrika'dan gelen toz bulutlarıyla birlikte sıcaklıklar çöl havasını andıran bir seviyeye yükseliyor. Ardından, sıcaklıklar birden 20 derece düşerek sert bir kışa dönüş yapacak. Hatta meteoroloji radarlarında İstanbul'a bile yağacağı görülüyor.

Bugünden itibaren hava sıcaklıkları tüm yurtta yükselirken, hafta sonu yaz havası etkili olacak. Ancak salıdan itibaren hava değişiyor.

HAVA SICAKLIKLARI ÖNCE ZİRVE YAPACAK

Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta sonu boyunca yurt genelinde etkili olacak. İstanbul'da sıcaklığın 25 dereceye, Ankara'da 28 dereceye çıkması beklenirken Antalya'da sıcaklık 25 dereceyi bulacak.

Tarihe geçecek sıcaklık değişimi! İstanbul'a bile kar göründü

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TÜRKİYE KIŞ HAVASINI TEKRAR YAŞAYACAK"

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumunda sert bir değişim yaşanacağını belirterek "Önümüzdeki hafta Türkiye kış havasını tekrar yaşayacak" dedi. İstanbul'da sıcaklık salı günü 8 dereceye kadar düşecek. Anadolu'nun birçok bölgesinde kar yağışı bekleniyor.

"TARİHE GEÇECEK DERECEDE SICAKLIK DEĞİŞİMİ YAŞANACAK"

Öte yandan X'te yaptığı hava tahminleri ile bilinen Havacity hesabı 3 günlük hava değişimlerini derledi. Havacity, "Pazar gününden Çarşamba'ya mevsim değiştireceğiz. Ülkenin büyük kısmı bu üç gün içinde tarihe geçecek ölçüde sıcaklık değişimi yaşayacak. Ankara 25 dereceden 3 dereceye, Bursa 28 dereceden 5 dereceye, İzmir 27 dereceden 9 dereceye, İstanbul 24 dereceden 6 dereceyedüşecek. Pazartesi gününden itibaren sıcaklık düşüşüne 4-5 gün süreyle lokal kuvvetli olmak üzere yağışlar da eşlik edecek. Yağışlar Salı gecesinden itibaren iç kesimlerde kar şeklinde. Marmara'nın yükseklerinin de kar alacağını tahmin ediyorum.

Tarihe geçecek sıcaklık değişimi! İstanbul'a bile kar göründü

"İSTANBUL'A BİLE YAĞABİLİR"

İstanbul'un yüksek ve kırsal kesimlerinde Kar yağışları mümkün. Sahiller ve yerleşimin yoğun olduğu yerler büyük bir sürpriz kovalıyor ancak burası net değil, önümüzdeki iki gün detaylar geldikçe ilçe ilçe megakentin Kar durumunu tekrar değerlendireceğim."

"BİR ÇOK ŞEHİR KAR POTASINA GİREBİLİR"

Hava forum ise sosyal medya hesabından, "Yeni haftada Poyraz, balyozunu sertçe vurup sıcaklıkları 25-30 derece birden düşürecek. Birçok şehir kar potasına girebilir."

Tarihe geçecek sıcaklık değişimi! İstanbul'a bile kar yağışı göründü
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
img

Çocuklar oyun alanı istedi, belediye 2 adet bank hediye etti
img

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya tepki yağıyor
img

CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

günler uzuyor bahar yaklaştı artık bu saatten sonra uzun soluklu kış olmaz ancak mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır kışı olur kar her yere yeterince yağmadı inşallah bundan sonra ülkenin yerine toprakları yeşertecek derecede kar yağmur yağar

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCENGİZ B.:

umarım don olayı yaşanmaz da çiçek açan ağaçların tomurcukları yanmaz :(((

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCHP Savar:

atma ziya kar yağmaz artık

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu

Kan örneklerini yemek kuryelerine taşıttılar, bazıları kayıp
Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
Vefat eden Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış

Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış
Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı

Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay
Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi

Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.