Suudi prensin bahşişini iade etmişti! Tuğgenerallik bekleyen kıdemli albay, emekli edildi

Hayatı yurt içinde ve yurt dışında başarılı operasyonlarla dolu İstanbul Jandarma İl Alay Komutanı Yardımcısı Kıdemli Albay Ergün Cebeci, tuğgenerallik beklerken 54 yaşında emekli edildi.

BU KARARI BEKLEMİYORDU

Tunceli'nin dağlarından, Ukrayna Rus Savaşı'ndaki Türk vatandaşlarının tahliyesine kadar birçok operasyonda bulunan evli ve üç çocuk babası Kıdemli Albay Cebeci son olarak İstanbul Jandarma Alay Komutanı Yardımcılığı yapıyordu. Terfi ile Tuğgeneral olmayı bekleyen Cebeci, emeklilik kararı ile şok olduğunu söyledi.

DOLAR DOLU ZARFLAR DAĞITTI

27 Temmuz 2007 tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde İlçe Jandarma Komutanı iken ilçede tatilini geçiren Suudi Arabistan Prensi Mohamed Bin Suud Al-Faisal Al Suud'un, kaldığı otelin personeline ve güvenlik görevlilerine bahşiş olarak, içerisinde 5'er bin dolar bulunan zarflar dağıttığı ortaya çıkmıştı.

SUUDİ PRENSİN BAHŞİŞİNİ GERİ VERMİŞTİ

Yaşanan olayda otelin sorumluları, ön büro müdürleri, özel güvenlik görevlilerine, geçirdiği güvenli, huzurlu, mutlu tatil nedeniyle birer teşekkür zarfı vermek istediğini söyleyen Prens, herkesin kabul etmesini dilediğini ifade etmişti.Törende bulunan ve prensin güvenliğinden sorumlu jandarma subayı da zarfı, içinde ne olduğunu bilmeden o zarflardan almıştı. Subay, zarfı açmadan, O dönem Bodrum Jandarma Bölük Komutanı olan Binbaşı Ergün Cebeci'ye götürmüştü.

"LÜTFEN YANLIŞ ANLAMAYIN"

Jandarma komutanlığında içinde para olduğu anlaşılınca kapağı bile açılmayan zarf, Binbaşı Ergün Cebeci'nin talimatıyla, kırmızı-beyaz gül ve karanfiller eşliğinde Prens'e geri götürülmüştü.Otelin 30 personeline beşer bin dolar bahşiş dağıtan Prens, çiçeklerle birlikte zarfı alınca biraz bozulmuştu. Çiçeği ve zarfı takdim eden komutan, "Türk askeri olarak tatil için veya ülkemize gelen herhangi bir kişinin güvenliğinden sorumluyuz. Siz bizim konuğumuzsunuz ve sizin güvenliğiniz için görevimizi yaptık. Her zaman sizi ülkemize bekleriz. Lütfen yaptığınız jesti red etmemizi yanlış anlamayın, Türk askeri veya hiçbir güvenlik görevlisinin bu tür bir tarz içinde olması beklenemez. Zarf subaylarımız tarafından bir davet zarfı olduğu sanılarak ve nezaket gereği alınmıştır, bunu bilmenizi isteriz" demişti.

"VATANIMA HİZMET ETMEYİ SÜRDÜRMEK İSTİYORDUM"

Kıdemli Albay Ergün Cebeci emeklilik kararı ile ilgili sözcü gazetesine yaptığı açıklamada "İki kez tabur komutanlığı, iki kez bölük komutanlığı, İl jandarma komutanlığı, ateşelik yaptım, Kiev Ateşesi iken Hablebitoğlu'nun katilini Ukrayna istihbaratı ile paketledim. PKK'nın Bağdat Erbil sorumlularını Polonya sınırında yakaladım, ülkeme teslim ettim. İki kez erken terfi ettirildim. Erzincan ve Tunceli'yi subay ve askerlerimizle birlikte terörden temizledik. Son olarak görevi devir ettim ve emekli edilen Tuğgeneral Nuh Köroğlu' son temizliği yaptı oda emekli edildi. Ülkem adına birçok operasyona katıldım, gözümü bile kırpmadım. Ukrayna- Rus savaşında 17 bin vatandaşımızı tahliye ettik, son vatandaşımız ayrılana kadar büyükelçimiz ile operasyonu yönettim. Dönünce Tunceli Jandarma Alay Komutanı oldum" ifadelerine yer verdi.

"LİYAKATİN ÖNEMLİ OLMADIĞINI GÖRDÜK"

Kendisinin emeklilik ile ilgili bir talebi olmadığını belirten kıdemli Albay Ergün Cebeci, "Emeklilikkararında sistem bizi devre dışı bıraktı. Bu tür kararlarda liyakatin etkili olmadığını bir kez daha gördük. Herhangi bir gerekçe gösterilmeden emekli edildim. 39 yıllık askerlik hayatımı buruk bir şekilde tamamladım. Böyle takdir ettiler demek ki" dedi.