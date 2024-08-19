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Suudi prensin bahşişini iade etmişti! Tuğgenerallik bekleyen kıdemli albay, emekli edildi

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Suudi prensine verdiği bahşişi iade ederek adın söz ettiren Kıdemli Albay Ergün Cebeci, emekli edildi. Bu kararı büyük bir şaşkınlıkla karşıladığını belirten Cebeci, "Bu tür kararlarda liyakatin etkili olmadığını bir kez daha gördük. Herhangi bir gerekçe gösterilmeden emekli edildim. 39 yıllık askerlik hayatımı buruk bir şekilde tamamladım. Böyle takdir ettiler demek ki" ifadelerine yer verdi.

Hayatı yurt içinde ve yurt dışında başarılı operasyonlarla dolu İstanbul Jandarma İl Alay Komutanı Yardımcısı Kıdemli Albay Ergün Cebeci, tuğgenerallik beklerken 54 yaşında emekli edildi.

BU KARARI BEKLEMİYORDU

Tunceli'nin dağlarından, Ukrayna Rus Savaşı'ndaki Türk vatandaşlarının tahliyesine kadar birçok operasyonda bulunan evli ve üç çocuk babası Kıdemli Albay Cebeci son olarak İstanbul Jandarma Alay Komutanı Yardımcılığı yapıyordu. Terfi ile Tuğgeneral olmayı bekleyen Cebeci, emeklilik kararı ile şok olduğunu söyledi.

DOLAR DOLU ZARFLAR DAĞITTI

27 Temmuz 2007 tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde İlçe Jandarma Komutanı iken ilçede tatilini geçiren Suudi Arabistan Prensi Mohamed Bin Suud Al-Faisal Al Suud'un, kaldığı otelin personeline ve güvenlik görevlilerine bahşiş olarak, içerisinde 5'er bin dolar bulunan zarflar dağıttığı ortaya çıkmıştı.

SUUDİ PRENSİN BAHŞİŞİNİ GERİ VERMİŞTİ

Yaşanan olayda otelin sorumluları, ön büro müdürleri, özel güvenlik görevlilerine, geçirdiği güvenli, huzurlu, mutlu tatil nedeniyle birer teşekkür zarfı vermek istediğini söyleyen Prens, herkesin kabul etmesini dilediğini ifade etmişti.Törende bulunan ve prensin güvenliğinden sorumlu jandarma subayı da zarfı, içinde ne olduğunu bilmeden o zarflardan almıştı. Subay, zarfı açmadan, O dönem Bodrum Jandarma Bölük Komutanı olan Binbaşı Ergün Cebeci'ye götürmüştü.

"LÜTFEN YANLIŞ ANLAMAYIN"

Jandarma komutanlığında içinde para olduğu anlaşılınca kapağı bile açılmayan zarf, Binbaşı Ergün Cebeci'nin talimatıyla, kırmızı-beyaz gül ve karanfiller eşliğinde Prens'e geri götürülmüştü.Otelin 30 personeline beşer bin dolar bahşiş dağıtan Prens, çiçeklerle birlikte zarfı alınca biraz bozulmuştu. Çiçeği ve zarfı takdim eden komutan, "Türk askeri olarak tatil için veya ülkemize gelen herhangi bir kişinin güvenliğinden sorumluyuz. Siz bizim konuğumuzsunuz ve sizin güvenliğiniz için görevimizi yaptık. Her zaman sizi ülkemize bekleriz. Lütfen yaptığınız jesti red etmemizi yanlış anlamayın, Türk askeri veya hiçbir güvenlik görevlisinin bu tür bir tarz içinde olması beklenemez. Zarf subaylarımız tarafından bir davet zarfı olduğu sanılarak ve nezaket gereği alınmıştır, bunu bilmenizi isteriz" demişti.

"VATANIMA HİZMET ETMEYİ SÜRDÜRMEK İSTİYORDUM"

Kıdemli Albay Ergün Cebeci emeklilik kararı ile ilgili sözcü gazetesine yaptığı açıklamada "İki kez tabur komutanlığı, iki kez bölük komutanlığı, İl jandarma komutanlığı, ateşelik yaptım, Kiev Ateşesi iken Hablebitoğlu'nun katilini Ukrayna istihbaratı ile paketledim. PKK'nın Bağdat Erbil sorumlularını Polonya sınırında yakaladım, ülkeme teslim ettim. İki kez erken terfi ettirildim. Erzincan ve Tunceli'yi subay ve askerlerimizle birlikte terörden temizledik. Son olarak görevi devir ettim ve emekli edilen Tuğgeneral Nuh Köroğlu' son temizliği yaptı oda emekli edildi. Ülkem adına birçok operasyona katıldım, gözümü bile kırpmadım. Ukrayna- Rus savaşında 17 bin vatandaşımızı tahliye ettik, son vatandaşımız ayrılana kadar büyükelçimiz ile operasyonu yönettim. Dönünce Tunceli Jandarma Alay Komutanı oldum" ifadelerine yer verdi.

"LİYAKATİN ÖNEMLİ OLMADIĞINI GÖRDÜK"

Kendisinin emeklilik ile ilgili bir talebi olmadığını belirten kıdemli Albay Ergün Cebeci, "Emeklilikkararında sistem bizi devre dışı bıraktı. Bu tür kararlarda liyakatin etkili olmadığını bir kez daha gördük. Herhangi bir gerekçe gösterilmeden emekli edildim. 39 yıllık askerlik hayatımı buruk bir şekilde tamamladım. Böyle takdir ettiler demek ki" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Tuğgeneral Albay Albay TSK Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (28)

Özgür Çocuk:

Din İman Allah kitap derler Pergamberimizin 'işi ehline verin' tavsiyesini 'işi kendi adamınıza verin' olarak hayata geçirirler, sonrada Camide Kuran okurlar, ülke liyakatsizlik nedeniyle bu hallerde bee

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Kartal Doğan:

O kadar emek bir imza ile heba edilmemeli, en azından adam General rütbesinin onurunu yaşamalıydı, Üzüldüm.

277
21
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Senrey26:

pis köle nasıl efendini kızdırırsın zihniyeti iktidarda olunca böyle olur.

177
39
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ömer:

haklısınız Komutanım. hakkınız var

116
15
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Nurullah Aydın:

ONLA ALAKALI BİSEY DEĞİL

42
40
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ilker Altan:

Onurlu vatansever subayları bu şekilde tasviye etmek kimin ne işine yarar amacı nedir

72
9
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Anormal vatandaş:

Allah ım devletimize milletimize liyakat ahlak erdem onur vatanseverlik gibi kutlu duyguları nasip eyle toplumumuzu ve yöneticilerimizi cehaletten yobazlıktan koru düşünen üreten çalışan hak yemeyen dünyaya karşı ekonomik siyasi askeri olarak dik durabilecek seviyelerde olmamız için toplumsal barışa kavuşmamızı sağla...

60
3
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Alparslan Aydoğan:

YA KOMUTANIM BOŞ VER ASKER ADAM GERİYE BAKMAZ ONBİNLERCE UZMAN ERBAŞI BULUNDUĞUNUZ MAKAMLARDA AYNI BU DUYGUSAL KIRIKLIĞI YARATARAK İSTİYA ZORLAMADINIZMI TSK NIN SİZE BORCU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSUNUZ BENCE 17 YIL ÖNCE BEYAN ETTİĞİNİZ GİBİ YAPTIKLARINIZ GÖREVİNİZDİ MAAŞINIZ MAKAMINIZ ÖZLÜK HAKKINIZ VARDI ÜLKE İÇİN KETPİÇ EVLERDE DOĞUP TERTEMİZ ŞEHADETE KOŞANLARDAN DAHAMI FAZLA LİYAKATLİYDİNİZ NE ZAMAN ÜLKE SUPER GÜÇ OLACAK ASKER ASKER GİBİ OLDUĞUNDA MEMURLARDA ALDIĞI MAAŞIN ÖZLÜK HAKKININ HAKKINI VERDİĞİNDE VESSELAM

13
37
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Ercan null:

albay doğrusunu yapmış gereğini yapmıştır emekliye edili edilmesi ne olursa olsun yanlıştır.

38
6
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Umut Yağcı:

2007 de yaşanmış bi olay sanki şimdi yaşanmışda ondan ötürü bu adamı emkli etmişler gibi konuşmayın

30
3
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