Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otobüs kazası: 1 ölü, çok sayıda yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yozgat sınırına yakın bir noktada meydana gelen otobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yolcu yaralandı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yozgat sınırına yakın bir noktada otobüs kazası gerçekleşti, kazada 1 kişi öldü çok sayıda yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara karayolu Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yozgat il sınırına yakın bir noktada meydana geldi. Yolcu otobüsünün park halindeki bir tıra çarpması sonucu gerçekleştiği ileri sürülen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü çok sayıda yolcu yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS