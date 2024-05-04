Şırnak'ta cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar akıntıya kapıldı
Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar akıntıya kapıldı. Giriş katlarındaki ev ve iş yerlerini de su bastı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, araçlar akıntıya kapıldı. Ev ve iş yerlerini de su bastı.
EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Cizre ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak göle döndü, giriş katlarındaki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Bazı araçlar da akıntıya kapılıp, yan yattı.
ARAÇLAR SUYA KAPILDI
Silopi ilçesinde de etkili olan yağış, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 20 dakika süren yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar, iş yerleri ile apartmanların saçakları altına sığınarak, yağıştan korunmaya çalıştı.