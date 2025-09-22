Depremin ardından büyük panik! Halk gece yarısı sokaklara döküldü

Balıkesir'de gece yarısı korkutan bir deprem meydana geldi.

SINDIRGI'DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 00.05'de merkez üssü Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Balıkesir ve ilçelerinin yanı sıra İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir ve Çanakkale ile ilçelerinden de hissedildi.

BÜYÜK ENDİŞE YARATTI

Sarsıntıyla birlikte sokaklara çıkan vatandaşlar büyük endişe yaşadı. Bölgeden gelen görüntülerde birçok vatandaşın evlerini terk ettiği ve kendilerini sokaklara attığı görüldü. Bazı vatandaşların ise geceyi araçlarında geçirmeye karar verdiği belirtildi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." denildi.