Depremin ardından büyük panik! Halk gece yarısı sokaklara döküldü

Depremin ardından büyük panik! Halk gece yarısı sokaklara döküldü
Güncelleme:
Depremin ardından büyük panik! Halk gece yarısı sokaklara döküldü
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıyla birlikte büyük bir endişe de yaşandı. Bölgeden gelen görüntülerde birçok vatandaşın evlerini terk ettiği ve kendilerini sokaklara attığı görüldü. Bazı vatandaşların ise geceyi araçlarında geçirmeye karar verdiği belirtildi.

Balıkesir'de gece yarısı korkutan bir deprem meydana geldi.

SINDIRGI'DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 00.05'de merkez üssü Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin ardından büyük panik! Halk soluğu sokakta aldı

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Balıkesir ve ilçelerinin yanı sıra İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir ve Çanakkale ile ilçelerinden de hissedildi.

Depremin ardından büyük panik! Halk soluğu sokakta aldı

BÜYÜK ENDİŞE YARATTI

Sarsıntıyla birlikte sokaklara çıkan vatandaşlar büyük endişe yaşadı. Bölgeden gelen görüntülerde birçok vatandaşın evlerini terk ettiği ve kendilerini sokaklara attığı görüldü. Bazı vatandaşların ise geceyi araçlarında geçirmeye karar verdiği belirtildi.

Sındırgı'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem kısa süreli panik yarattı

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Depremin ardından büyük panik! Halk soluğu sokakta aldı

Depremin ardından büyük panik! Halk soluğu sokakta aldı

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
