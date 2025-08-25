Sedat Peker, Minguzzi sessizliğini bozdu: Ben devletin çocuğuyum

Suç örgütü lideri Sedat Peker, ülkedeki çeteleşme olayları ve avukatı Ersan Barkın'ın Ahmet Minguzzi'nin davasını üstlenmesiyle ilişkin olarak açıklama yaptı.

REZAN EPÖZDEMİR TUTUKLANINCA AİLENİN AVUKATI DEĞİŞTİ

Kadıköy'de 2023 yılında 15 yaşındayken bıçaklanarak hayatını kaybeden Ahmet Mattia Minguzzi'nin devam eden davasında avukat değişikliği yaşandı. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir'in 14 Ağustos'ta "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, davayı artık Avukat Ersan Barkın takip edecek.

"YANINIZDAYIZ" MESAJI VERMİŞTİ

Sedat Peker'in avukatı olarak bilinen Ersan Barkın'ın Minguzzi ailesiyle ilişkisi davanın ilk günlerine dayanıyor. İddialara göre Peker, Ahmet Minguzzi'nin yaşamını yitirdiği günlerde Barkın aracılığıyla aileye ulaşıp her süreçte yanlarında olduğunu belirtmişti. Ersan Barkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi ile çektirdiği bir fotoğrafı alıntılayarak "Güzeller güzeli evladımız Mattia Ahmet'in nezdinde geleceğimizin mücadelesini veren Minguzzi ailesine şükranla…" notunu düştü.

"AİLEMİZİ TEMSİL EDECEK"

Anne Yasemin Minguzzi de Instagram hesabından Barkın ile birlikte verdiği pozu paylaşarak teşekkür mesajı yayımladı. Açıklamasında, "Oğlumuz Mattia Ahmet'in İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davasında ailemizi Av. Ersan Barkın temsil edecek. İlk günden bu güne yanımızda olan Ersan Barkın beye bir kez daha teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. Yasemin Minguzzi, Peker'in eşi Özge Peker'in de "Umarım adalet önünde hak ettikleri cezayı alacaklar. Bir anne olarak duam budur. Allah her daim yar ve yardımcınız olsun Yasemin Hanım" mesajını paylaşarak teşekkür etti.

TEHDİTTLER KESİLDİ İDDİASI

Barkın'ın bu görevi üstlenmesinin ardından sosyal medyada Minguzzi ailesine yönelik tehditlerin kesildiği, tehdit eden kişilerin de hesaplarını kapattığı iddia edildi. Minguzzi ailesine yönelik tartışmada, Casperlar, Daltonlar ve benzeri "yeni nesil çete" üyelerine "keko" denilerek hakaret edilmeye başlandı.

SEDAT PEKER SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, konu hakkında sessizliğini bozdu. Peker, ilk olarak Kürtçe'de "keko"nun kardeş anlamına geldiğini söyleyerek bu kelimenin hakaret için kullanılmasına tepki gösterdi. Paylaşımlarını "üzücü" olarak nitelendiren Peker, "Ben devletin çocuğuyum" dedi.

"İNSANLARIN CANIYLA, KANIYLA OYNAMAYIN"

Peker'in açıklaması şöyle:

"Bir toplumun mahvolmasına sebep olacak en önemli şey, insanların bazı kişilerin işlediği suçlardan dolayı halkı oluşturan bir kesimi (Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı ve benzeri) toplu olarak suçlu görmesidir. Üzülerek görmekteyim ki ülkemizin ciddi bir bölümü bu hatayı yapmaktadır. Bu hatada ısrar edilirse, bazı güçlerin hazırlamak istediği 'Türkiye'de oluşturulmak istenen toplumsal kaosun değirmenine su taşımaktan' başka bir işe yaramayacaktır. Kürtçede 'keko' sözcüğünün anlamı kardeştir. ?Ülkemizin insanlarının arasına nifak sokmak isteyenlerin değirmenine su taşımayın. İki çeşit insan vardır: Birincisi iyi insan, ikincisi ise kötü insandır. Kişilerin etnik aidiyetine değinerek kötü sözler söylemeyin. Bunun zararı, ülkemize gelecekte çok büyük olur.

Değerli avukatım Ersan Barkın'ın, henüz 14 yaşındayken vahşice katledilen Ahmet Minguzzi kardeşimizin ailesinin avukatlığını üstlendiği haberi medyada yer alınca, 'Sedat Peker devletin yapamadığını yaptı' gibi üzücü paylaşımlar gördüm. Şunu net olarak belirtmek isterim: Ben annemin ve babamın çocuğuyum. Ancak bundan daha önce kendimi devletin çocuğu olarak görürüm, kabul ederim ve buna tüm kalbimle inanırım. İnsanları tahrik ederek bir şeyler söyletmek istiyorsunuz. Bunun neticesinde, beni seven insanların da onlara zarar vereceğini biliyorsunuz. Sizlerin başka bir işi yok mu? Sosyal medya başında siz keyifli vakit geçireceksiniz diye belki çok korkunç olaylara sebep olacağınızı görmüyor musunuz? Yapmayın. Kendinize gidip başka eğlenceler bulun. İnsanların canıyla, kanıyla oynamayın."