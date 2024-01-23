Şarkıcı Hülya Yiğitalp'in SpaceX'te çalışan oğlu, trafik kazasında hayatını kaybetti

Eski manken, ses sanatçısı ve oyuncu Hülya Yiğitalp'in oğlu Yiğit Tokbey, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. ADD'de yaşamını yitiren Tokbey'in Türkiye'de son yolculuğuna uğurlanacak.

Yiğitalp'in SpaceX'te Kıdemli Fırlatma Mühendisi olarak çalışan oğlu, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde motosiklet kazası geçirdi. Tokbey, zincirleme trafik kazasında birkaç aracın motosikletine çapması sonucu hayatını kaybetti. Hülya Yiğitalp ile iş insanı Rıfat Tokbey'in üç çocuğundan biri olan 31 yaşındaki Tiğit Tokbey'in cenazesi işlemlerin ardından defnedilmek üzere Türkiye'ye getirilecek ve Adana'da son yolculuğuna uğurlanacak.