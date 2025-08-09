Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan'da çaresizliğin fotoğrafı

Binlerce hayvanın telef olduğu Ardahan'da şap hastalığı ve aşırı sıcaklar hayvancılığı olumsuz etkiliyor. Üreticiler, merada hayvanlarını şemsiye ile güneşten koruyor, elleriyle besliyor.

Ardahan'da binlerce hayvanın telef olmasına yol açan şap hastalığı, özellikle hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticileri zor durumda bırakıyor. Damal ilçesinde besiciler, hastalıkla mücadele ederken kavurucu sıcaklarla da baş etmeye çalışıyor.

ŞEMŞİYE TUTUP ELLERİYLE BESLİYORLAR

Merada hayvanlarının başında nöbet tutan köylüler, güneşten korumak için şemsiye açıyor, taze ot koparıp avuçlarıyla besliyor. Sıcak hava ve hastalık nedeniyle birçok hayvan güçsüz düşerken, üreticiler de verim kaybı yaşıyor.

SAHADA AŞILAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İl ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri, köy köy gezerek aşılama yapıyor. Veteriner hekimler, üreticilere hijyen kurallarını hatırlatıyor ve hastalığın yayılmasını önlemek için alınması gereken önlemleri aktarıyor.

ÜRETİCİLER DESTEK BEKLİYOR

Bölgedeki besiciler, hem şap hastalığının hem de aşırı sıcakların hayvancılığı olumsuz etkilediğini belirterek, yetkililerden acil destek talebinde bulunuyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıhic33:

Allahaşkına tarım bakanlığının yüzbinlerce veteriner, baytar, tekniker, mühendis v.s personeli ne iş yapar?

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Yan gelip yatarak ayın 15ini bekliyorlar

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Lahana yı tuzlu suya koyarsak 10 veya 20 saat de yumuşar. Lavaş ekmek arasına koyup yiyebiliriz. Yani inek almaya gerek yok. İnekleri serbest bırakmalıyız .. tehlikesiz bir ormanda.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Resimdeki .. Şemsiye .. SİYAH .. dır. Yani Güneş de.. ISINIR .. siyah olduğu için. Gölge için başka bir renk şemsiye kullanılmalı. Mesela KUM veya ÇÖL rengi. Veya BEYAZ veya AÇIK GRİ. renk.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMakarakukarakakarakikiri:

siz bunların plansız olduğunu mu düşünüyordunuz küstah olduğunuz kadar ahmaksınız da kuzum

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısamet:

ekonomi öyle bir durumdaki evladımıza gösteremediğimiz ilgiyi hayvanlarımıza gösteriyoruz, göstermek zorunda kalıyoruz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
