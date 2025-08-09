Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan'da çaresizliğin fotoğrafı

Ardahan'da binlerce hayvanın telef olmasına yol açan şap hastalığı, özellikle hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticileri zor durumda bırakıyor. Damal ilçesinde besiciler, hastalıkla mücadele ederken kavurucu sıcaklarla da baş etmeye çalışıyor.

ŞEMŞİYE TUTUP ELLERİYLE BESLİYORLAR

Merada hayvanlarının başında nöbet tutan köylüler, güneşten korumak için şemsiye açıyor, taze ot koparıp avuçlarıyla besliyor. Sıcak hava ve hastalık nedeniyle birçok hayvan güçsüz düşerken, üreticiler de verim kaybı yaşıyor.

SAHADA AŞILAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İl ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri, köy köy gezerek aşılama yapıyor. Veteriner hekimler, üreticilere hijyen kurallarını hatırlatıyor ve hastalığın yayılmasını önlemek için alınması gereken önlemleri aktarıyor.

ÜRETİCİLER DESTEK BEKLİYOR

Bölgedeki besiciler, hem şap hastalığının hem de aşırı sıcakların hayvancılığı olumsuz etkilediğini belirterek, yetkililerden acil destek talebinde bulunuyor.