Şanlıurfa'da güvercinlerin hiçbiri Yeşil Kubbe üzerine konmuyor! Nedeni ise duyanların gözünü yaşartıyor - Haberler

Şanlıurfa'da güvercinlerin hiçbiri Yeşil Kubbe üzerine konmuyor! Nedeni ise duyanların gözünü yaşartıyor
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Şanlıurfa'da Mevlid-i Halil Cami içinde yer alan ve Hz. İbrahim peygamberin doğduğu mağaranın üzerindeki yeşil kubbeye hiçbir güvercin konmuyor. Güvercinlerin yeşil kubbeye konmama sebepleri ise daha ilginç. Buna göre Allah tarafından güvercinlerin Hz. İbrahim'in doğduğu mağaranın üzerindeki kubbeye konmaları ve pislemeleri engelleniyor.
Turizm cenneti olan Türkiye'nin her ilinde ayrı bir hikaye ve güzellik bulunuyor. Gazeteci Olgun Kızıltepe de Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Cemiyeti ile gittiği Şanlıurfa ziyaretinde çok dikkat çeken bir detayı fotoğrafladı.
Şanlıurfa'da Mevlid-i Halil cami içinde yer alan ve Hz. İbrahim peygamberin doğduğu mağaranın üzerindeki yeşil kubbeye hiçbir güvercinin konmaması, çoğu kişi tarafından bilinmiyor.
Güvercinlerin kubbeye konmama sebepleri daha da ilginç. Buna göre Allah tarafından güvercinlerin Hz. İbrahim peygamberin doğduğu mağaranın üzerine konması ve pislemesi engelleniyor. Kubbenin altına bakıldığında ise tertemiz olduğu görülüyor.
Güvercinlerin hemen yan taraftaki kubbelere çok sık konmaları ancak yeşil kubbeye hiçbir şekilde konmamaları dikkat çekiyor. Çoğu kaynakta yer almayan bu tarz bilgiler, Şanlıurfa'ya giden vatandaşlara ayrıntılarıyla anlatılıyor.