Şanlıurfa'da güvercinlerin hiçbiri Yeşil Kubbe üzerine konmuyor! Nedeni ise duyanların gözünü yaşartıyor - Haberler

Turizm cenneti olan Türkiye'nin her ilinde ayrı bir hikaye ve güzellik bulunuyor. Gazeteci Olgun Kızıltepe de Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Cemiyeti ile gittiği Şanlıurfa ziyaretinde çok dikkat çeken bir detayı fotoğrafladı.

HİÇBİR GÜVERCİN KONMUYOR

Şanlıurfa'da Mevlid-i Halil cami içinde yer alan ve Hz. İbrahim peygamberin doğduğu mağaranın üzerindeki yeşil kubbeye hiçbir güvercinin konmaması, çoğu kişi tarafından bilinmiyor.

ALLAH TARAFINDAN ENGELLENİYOR

Güvercinlerin kubbeye konmama sebepleri daha da ilginç. Buna göre Allah tarafından güvercinlerin Hz. İbrahim peygamberin doğduğu mağaranın üzerine konması ve pislemesi engelleniyor. Kubbenin altına bakıldığında ise tertemiz olduğu görülüyor.

HEMEN YAN TARAFA KONUYORLAR

Güvercinlerin hemen yan taraftaki kubbelere çok sık konmaları ancak yeşil kubbeye hiçbir şekilde konmamaları dikkat çekiyor. Çoğu kaynakta yer almayan bu tarz bilgiler, Şanlıurfa'ya giden vatandaşlara ayrıntılarıyla anlatılıyor.