Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM'de Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri'nde (SGM), 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Karasu, Geyve, Akyazı ve Sapanca SGM'lerde yapılan etkinliklerde çocuklara çocuk hakları anlatıldı ve farkındalık sağlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) 20 Kasım ' Dünya Çocuk Hakları Günü' gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı. Öğrenciler, okudukları bildiriyle savaş mağduru çocukların yanlarında olduklarını dile getirdiler.

Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) çocuklara yönelik eğitimler ve etkinlikler tüm hızıyla sürüyor. Etkinlikler kapsamında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 20 Kasım 1989'da çocuk haklarına dair sözleşmeyi kabul etmesinin ardından 1990 yılından itibaren kutlanan ' Çocuk Hakları Günü' Karasu, Geyve, Akyazı ve Sapanca Sosyal Gelişim Merkezlerinde düzenlen etkinliklerle gerçekleşti.

İlk olarak Karasu Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen programda çocuklar, çocuk haklarının maddelerini okuyarak haklarını öğrendi. Daha sonra çocuklar, savaşın ortaya çıkardığı mağduriyet sonucunda çocukluğunu yaşayamayan çocuklar için bildiri okudu. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliklerinin ikinci adresi ise Geyve Sosyal Gelişim Merkezi oldu. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği programda öğrenciler, ellerindeki pankartlarla çocukların da haklarının olduğunu dile getirdi. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününü anlatan tanıtım videosu izletildi.

Sapanca ve Akyazı SGM'de ise 'Dünya Çocuk Hakları' haftası vesilesiyle Filistin'de zulüm gören çocuklara dikkat çekerek farkındalık sağladı. - SAKARYA