Safranbolu Belediyesi personeli, Başkan Elif Köse'ye sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte toplantıda olduğu sırada belediye personelinin sürpriz doğum günü kutlaması ile karşılaştı. Doğum günü şarkısı söyleyerek odaya giren personeller üzerinde Safranbolu Belediyesi yazılı pastayı Başkan Köse'ye takdim etti. Dilek tutarak mumları üfleyen Başkan Köse sürpriz doğum günü için herkese teşekkür ederek: "2019 yılından beri bu çatı altında Safranbolu'ya omuz omuza, canla başla hizmet etmeye çalışıyoruz. Evet, bugün benim doğum günüm. Bugünü özelleştiren, her defasında yinelediğim 'ailem' dediğim mesai arkadaşlarım tarafından hatırlanmak oldu. Sizlere çok teşekkür ederim" dedi.

Pasta kesimini gerçekleştiren Başkan Köse, kutlama için teşekkürlerini iletti, personel de Köse'ye yeni yaşı için iyi dileklerde bulundu. - KARABÜK