Meteoroloji'nin turuncu uyarıda bulunduğu Rize ve Artvin, derelerin taşması sebebiyle sele teslim oldu. Artvin'de Arhavi, Borçka ve Hopa ilçelerinde dereler taştı, bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Rize'de ise iç kesimlerinde etkili olan seller sonrasında 2 araç sel sularına kapılırken, çok sayıda köy yolu da heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Rize ve Artvin'de şiddetli yağışlar sele neden oldu

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Rize ve Artvin için yapılan turuncu uyarının ardından iki ilde şiddetli yağışlar etkili oldu. Yağışlar sonrasında ilçenin özellikle Rize'nin iç kesimlerinde etkili olan seller sonrasında 2 araç sel sularına kapılırken, çok sayıda köy yolu da heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı. Artvin'de etkili olan şiddetli yağış sonrası Arhavi, Borçka ve Hopa ilçelerinde dereler taştı, bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

RİZE'DE DERELERİN DEBESİ YÜKSELDİ, ARAÇLAR SELDE SÜRÜKLENDİ

Rize'de akşam saatlerinde etkisini arttıran yağışlar nedeniyle derelerin debisi yükseldi. Yağışlardan ötürü Ardeşen ilçesine bağlı Yukarı Durak, Aşağı Durak, Armağan, Sesli Kaya, Yeşiltepe, Işıklı, Doğanay ve Akdere köylerinde meydana gelen heyelanlardan ötürü yollar ulaşıma kapanırken, tarım arazileri de zarar gördü. Sel sularından ötürü 2 araç da sel sularına kapıldı. AFAD tarafından yapılan uyarıda da yağmurun devam edeceği bildirilirken, başta Fırtına ve Pazar Dereleri olmak üzere çok sayıda derenin de debisi tehlikeli bir şekilde arttı.

ARTVİN'DE DERELER TAŞTI, KÖY YOLARI ULAŞIMA KAPANDI

Artvin'de etkili olan şiddetli yağış sonrası Arhavi, Borçka ve Hopa ilçelerinde dereler taştı, bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Borçka-Hopa karayolu üzerinde bulunan Düzköy köyü mevkide taşan dere nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı sürücüler ise kapalı yol nedeniyle ilçe merkezine geri dönmek zorunda kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle karayolu kontörlü olarak araç trafiğine yeniden açıldı.

Öte yandan Arhavi Çifteköprü köyü taşocağı mevkide sel meydana geldi. Bölgeye İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgeye araç girişlerini kontrollü olarak verirken, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yapılan açıklamada Gurgencik, Dülger, Soğuksu, Uçurmak köyü yollarının kapalı olduğu bildirildi.