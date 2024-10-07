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Oyuna daldılar, okul bahçesinde mahsur kaldılar

Oyuna daldılar, okul bahçesinde mahsur kaldılar
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Antalya'da iki çocuk, oyun oynamak için girdikleri okul bahçesinde kapının kilitlenmesiyle mahsur kaldı. Çocuklar, görevliler tarafından kilitlenen kapıyı fark etmeyince okuldan çıkmak için çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Antalya'da oyun oynamak için girdikleri okul bahçesinde kapının kilitlenmesi nedeniyle mahsur kalan 2 çocuk, kapıyı açamayınca yoldan geçen vatandaşlara seslenerek yardım istediler. Olay yerine gelen polis ekipleri, okul yetkililerine ulaşamayınca Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip sevk etti. İtfaiye ekibi, merdiven yardımıyla çocukları bulundukları yerden çıkarttı.

Oyuna daldılar, okul bahçesinde mahsur kaldılar

YOLDAN GEÇEN VATANDAŞLARDAN YARDIM İSTEDİLER

Olay, saat 18.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki Gültekin İlkokulu bahçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde okuldan çıkan ve ikametlerine yakın Gültekin İlkokulu bahçesinde oyun oynamaya başlayan Halim Fırat B. ve Berat Ç. isimli iki arkadaş vaktin geçtiğini fark etmedi. Okul görevlileri tarafından okul bahçe kapısının kilitlendiğini fark etmeyen iki arkadaş, bir süre sonra çıkmak istediklerinde kapıyı açamadı. Bahçe kapısından yoldan geçen vatandaşlara seslenen iki çocuk yardım istedi.

Oyuna daldılar, okul bahçesinde mahsur kaldılar

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri, okul görevlisi ve okul müdürüne ulaşmaya çalıştı. Polis ekiplerinin okul yetkililerine ulaşamaması üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekibi tarafından merdiven yardımıyla çocuklar bulunduğu yerden çıkartıldı.

Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Yaşam

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