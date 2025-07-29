Orman yangınına karşı köylüler seferber de oldu
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmalarına köylüler de traktörlerine bağladıkları su tankerleriyle destek veriyor. Alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması için ekiplerle birlikte yoğun çaba sarf eden köylüler, söndürme faaliyetlerine gönüllü olarak katılıyor.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye Ankara, Çankırı ve Kastamonu'dan Orman İşletme, belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 7 helikopterle, karadan ise çok sayıda arazöz, iş makinesi ve itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.
BÖLGE HALKI DA SEFERBER OLDU
Orman yangınına, bölge halkı da seferber oldu. Köylüler, traktörlerine bağladıkları su tankerleriyle ekiplerle koordineli şekilde söndürme çalışmalarına katıldı.
BÜYÜK BİR ÖZVERİ GÖSTERDİLER
Zorlu arazi şartlarına rağmen çalışan vatandaşlar, yangınla mücadelede büyük bir özveri gösterdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam