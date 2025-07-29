Orman yangınına karşı köylüler seferber de oldu

Orman yangınına karşı köylüler seferber de oldu
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Orman yangınına karşı köylüler seferber de oldu
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Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmalarına köylüler de traktörlerine bağladıkları su tankerleriyle destek veriyor. Alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması için ekiplerle birlikte yoğun çaba sarf eden köylüler, söndürme faaliyetlerine gönüllü olarak katılıyor.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Orman yangınına karşı köylüler seferber de oldu

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye Ankara, Çankırı ve Kastamonu'dan Orman İşletme, belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 7 helikopterle, karadan ise çok sayıda arazöz, iş makinesi ve itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.

Orman yangınına karşı köylüler seferber de oldu

BÖLGE HALKI DA SEFERBER OLDU

Orman yangınına, bölge halkı da seferber oldu. Köylüler, traktörlerine bağladıkları su tankerleriyle ekiplerle koordineli şekilde söndürme çalışmalarına katıldı.

Orman yangınına karşı köylüler seferber de oldu

BÜYÜK BİR ÖZVERİ GÖSTERDİLER

Zorlu arazi şartlarına rağmen çalışan vatandaşlar, yangınla mücadelede büyük bir özveri gösterdi.

Orman yangınına karşı köylüler seferber de oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
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