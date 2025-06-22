Meteoroloji tarih verdi, İstanbul'da termometreler zirve yapacak

Meteoroloji tarih verdi, İstanbul'da termometreler zirve yapacak
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Meteoroloji tarih verdi, İstanbul'da termometreler zirve yapacak
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Türkiye önümüzdeki hafta sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. İstanbul'da çarşamba günü sıcaklık 35 dereceye ulaşacak. Aydın'da ise perşembe günü termometreler 44 dereceyi gösterecek.

Türkiye, önümüzdeki hafta etkisini gösterecek yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Özellikle batı bölgelerde termometreler mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkacak. İstanbul'da çarşamba günü 35 dereceye ulaşacak hava sıcaklığı, bu yazın ilk bunaltıcı gününü beraberinde getirecek.

YENİ HAFTA SICAK BAŞLAYACAK

Sıcak hava dalgası pazartesi günü batıdan yurda giriş yapacak. İstanbul haftaya 29 dereceyle başlayacak. Aynı gün Ankara'da 28, İzmir'de ise 35 derece sıcaklık bekleniyor. Ege kıyılarında 35 ila 38 derece arasında değişen sıcaklıklar etkili olacak. Güneydoğu Anadolu'da ise zaten devam eden bunaltıcı sıcaklar daha da artarak sürecek.

Meteoroloji tarih verdi, İstanbul'da termometreler zirve yapacak

ÇARŞAMBA GÜNÜ ZİRVE YAPACAK

25 Haziran Çarşamba günü, İstanbul'da hava sıcaklığı 35 dereceye kadar çıkacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gün için megakente sıcak hava uyarısı yayınladı. Aynı gün Trakya'da da hava oldukça sıcak olacak: Edirne 39, Kırklareli 37 dereceyi görecek.

Başkent Ankara'da sıcaklık 34 dereceye ulaşırken, Ege'de güneş adeta kavuracak. İzmir'de 38, Manisa'da 40 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Akdeniz bölgesinde de sıcaklıklar 40 derece sınırına yaklaşacak.

Meteoroloji tarih verdi, İstanbul'da termometreler zirve yapacak

PERŞEMBE GÜNÜ AYDIN 44 DERECE

Sıcak hava dalgası perşembe günü de etkisini sürdürecek. 27 Haziran Perşembe günü İstanbul'da 33 derece sıcaklık öngörülüyor. Ankara 34 derece olacak. İzmir ve Antalya'da ise sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşacak. Günün en yüksek sıcaklıklarından biri Aydın'da ölçülecek; kentte sıcaklıklar 44 dereceye kadar ulaşacak.

Meteoroloji tarih verdi, İstanbul'da termometreler zirve yapacak

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Ordu, Tokat ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 27°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 24°C Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 24°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 38°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C Az bulutlu ve açık

Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıJosef Mengele:

Maden izni vermeye devam agaclar kesilsin zeytinlikler kesilsin karsiliginda devlete kömür gelecek iklim isinmasi sanki hükümetin umrunda nasilolsa bakanlar gemilerle tatillerini yunanistanda yapiyor

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