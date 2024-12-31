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Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?

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Yeni yıla saatler kala Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, hava durumu tahminlerini paylaştı. Yılın son günü, özellikle Marmara Bölgesi'nde güneşli bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Meteoroloji, 7 bölgede pus ve yer yer sis beklendiğini açıkladı.

Yılbaşı yaklaşırken Türkiye genelinde hava durumunda değişiklikler bekleniyor. Aralık ayında yurt genelinde etkili olan sağanak yağışlar yılın son günü sona eriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan son tahminler, çoğunlukla yağışsız bir yılbaşı ve mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklıklarına işaret ediyor.

YILIN SON GÜNÜ İSTANBUL'DA GÜNEŞLİ HAVA

    AKOM'un tahminlerine göre, 31 Aralık'tan itibaren İstanbul'da çoğunlukla güneşli bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklıklar cuma gününe kadar artarak 14 derece civarına yükselecek.

    GÖZ GÖZÜ GÖRMEYECEK

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre ise, 7 bölgede pus ve yer yer sis bekleniyor. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

    Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşları uyardı.

    HAVA DURUMU

    İSTANBUL °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu

    ANKARA °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu

    İZMİR °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

    ÇANAKKALE °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu

    ANTALYA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu

    SİNOP °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu

    SAMSUN °C, 10°C Çok bulutlu

    ERZURUM °C, -4°C Parçalı ve çok bulutlu

    GAZİANTEP °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

    Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
    Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
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