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Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı! Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Uzmanlar, yağışların önümüzdeki hafta etkisini daha da artıracağını belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu yayınladı. Raporda Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'e sarı kodlu uyarı yapıldı. Öte yandan Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yağışların önümüzdeki hafta etkisini daha da artıracağını söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olması (40-60 km/saat) bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Giresun ve Trabzon'da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; 900 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı! Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak

BÖLGELERDE HAVA NASIL?

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sisli olması tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı! Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıdehide:

Bize ne Trabzondan Artvinden batıda yoksa haber yapmayın değmez

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Haber YorumlarıZamla BOĞUŞANTÜRK:

Hikmetinden sual olunmaz rabbim; Karadenizli yağmurdan bunaldi zaten! Şu yağmurunu biraz da Ankara’ya gönder. Aylardır birkaç damla ancak düştü…

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

her tarafa yağmur gibi kayyum yağıyor bundan sonra meteorloji genel müdürlüğü kayyum yağacak bölgeleride göstersin tepemize düşmesinler diye şemsiye tutalım

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