MasterChef Türkiye'de ilk seçmeler başladı! Yarışmacıların hikayeleri şefleri duygulandırdı

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef Türkiye, dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Yarışmacı seçimlerin yapıldığı seçmelerde anlatılan hikayeler herkesi duygulandırdı.

TORUNLARININ DOĞUMU İÇİN İSTANBUL'A GELEN AİLESİ DEPREMDEN KURTULMUŞ

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Tunahan, 6 Şubat depreminde Osmaniye'de ailesinin evinin yıkıldığını söyleyerek "Anne ve babam eşimin doğumu için İstanbul'a gelmişti. 6 Şubat'ta oğlum doğarken depremde de ailemin evi yıkıldı. İki taraflı bir mucize oldu. Hem oğlum hem de depremden dolayı 6 Şubat benim için bir dönüm noktasıdır. Hatay'da tanıdığım tüm yakınlarımı kaybettim" dedi. Tunahan'ı anlattıklarında etkilenen Sivrioğlu "Bu bir mucize. Oğlun doğarken anne ve babana da hayat bağışlamış" dedi. Yarışmacının tabağıyla şeflerden "Hayır" oyu alarak yarışmaya veda etti.

YARIŞMAYA DAHA ÖNCE ANNESİYLE GELMİŞTİ

Geçtiğimiz sene seçmelere annesiyle katılan ancak seçilemeyen Umut, bu sene yarışmaya bir kez daha katıldı. Geçtiğimiz sene elemelerden sonra annesini kaybettiğini söyleyen Umut, konuşmakta güçlük çekti. Umut'un durumuyla ilgili konuşan Mehmet Şef, "Biz Umut'a bir söz vermiştik biliyorsunuz. Annesine de bir söz vermiştik. Umut bize emanet, Umut'u biz bir aşçılık okulunda eğiteceğiz ve sizin gözünüz arkada kalmayacak diye söz vermiştik. Tabii ki o sözü de ben vermiştim" dedi.

Umut da, "Çok teşekkür ederim size, o sözünüzü tuttunuz. Buraya tek gelmem aslında biraz üzücü. Keşke annemle beraber gelseydim. Ona da bu heyecanı tattırsaydım keşke. Nasip diyelim. Ona gereken evlatlığı yaptım, her şeyden vazgeçtim. Helalleştik. Hakkını helal etti ve ben de kaybeder kaybetmez direk buraya geldim" ifadelerini kullandı. Yemeği beğenilen Umut, bir üst tura çıktı.

YARIŞMAYA KÖYÜNDEN KATILDI

Öte yandan Afyonkarahisar'da yaşayan Ayşe, eleme seçmelerine köyünden yolladığı video ile katıldı. Köyde hayvanlarının içinde video çeken Ayşe'nin samimiyeti, şeflerden tam not aldı. Yarışmaya katılmak için uzaktan eğitim yemek derslerini aldığını söyleyen yarışmacı, "Evdekilerden onay çıkınca onların yanında video çekmeye utandım. Hayvanları otlatmak için dağa çıktığımda kimsenin olmadığı bir yerde video çektim. Yayla'da yaşadığım için şehir merkezine gitmek 1,5 saat sürüyor. Ben de o yüzden Mehmet Şef'in kitaplarını alarak bir şeyler öğrenmeye çalıştım" dedi. Ayşe, tadımın sonunda yarışmaya devam etme hakkı kazandı.