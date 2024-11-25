Üye Girişi
Haberler
İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu

Aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

 Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani 'Karım beni aldatıyor' demiş

7 kişiyi öldüren cani tek bir cümle sarf edip silahına sarılmış

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava

Erdoğan, mahkemedeki o sözleri affetmedi
İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: 'Hadi gel de kapat'

Aylar sonra yeniden karşı karşıya geldiler: Hadi gel de kapat

MasterChef Beyza'nın şiddet itirafı Somer şefi ağlattı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz haftalarda MasterChef Türkiye'de yüzü yanan ve uzun bir süre tedavi gören Beyza, bu kez şiddet itirafıyla gündeme geldi. 2 sene önce şiddete maruz kaldığını ifade eden yarışmacının sözleri, Şef Somer Sivrioğlu'nu ağlattı.

Masterchef Türkiye'deki performansıyla izleyiciden alkış alan Beyza Huri Aydın'ın geçtiğimiz haftalarda takım oyunu sırasında börek tepsisini çevirirken yüzüne kızgın yağ dökülmüştü.

YARIŞMAYA DEVAM ETME KARARI ALDI

Kazanın ardından Beyza Huri Aydın Masterchef'ten ayrıldı mı, soruları merak edilirken sevilen yarışmacıdan beklenen açıklama geldi. Yüzü sargılı şekilde programa katılan isim doktorların izni ve ailesinin de rızasıyla MasterChef Türkiye'ye devam edeceğini açıkladı.

MasterChef Beyza'nın şiddet itirafı Somer şefi ağlattı

"KADININ DEĞERİNİ BİLMEYEN TOPLUMLAR..."

Son yayınlanan fragmanda ise Beyza'nın itirafı gündem oldu. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yarışmacılar tek tek duygularını dile getirdi. Alper, "Kadının değerini bilmeyen toplumlar yok olmaya ve mahkumdur" derken, Şirin ise "Kadın olmazsa hayat olmaz" dedi.

MasterChef Beyza'nın şiddet itirafı Somer şefi ağlattı

"2 SENE ÖNCE ŞİDDETE MARUZ KALDIM"

Beyza ise iki yıl önce şiddete uğradığını açıkladı. Konuşurken güçlük çeken isim, "Ben bu kadınlardan birisiyim. 2 sene önce şiddete maruz kaldım. Hayallerim hedeflerim var, onun altında kalmak istemedim. Kendime bir hayat kurmak istedim. Benim yüzümde de izler vardı, o yüzden yandığım gün o kadar üzülmedim çünkü alıştım. Ben buradan kadınlara destek olmak istiyorum. En iyi onları ben anlayabilirim" ifadelerini kullandı.

MasterChef Beyza'nın şiddet itirafı Somer şefi ağlattı

Beyza'nın açıklamalarıyla stüdyo adeta buz keserken, Şef Somer Sivrioğlu'nun ise gözleri doldu.

MasterChef Beyza'nın şiddet itirafı Somer şefi ağlattı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
img

Katliamda her bir detay kan donduran cinsten! Tüm ailesini öldürmeyi kafasına koymuş
img

Yağışın etkili olduğu iki şehirde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı
img

"Bu ülkenin seliyle, yangınıyla ben niye mücadele ediyorum?"
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHiE :

Bu dizi de çok güzel :)

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Onat:

reytingler düşünce önce yanık yüz kurgusu sonra da acıtasyona başladılar :) Galatasaray taraftarı bu acuru bitirecek:))

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Arslan:

Macuuun Medyanin üstü Mekke Alti PORRiS BEBEKLERi Keskede Yüzü Yanaymis

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Dizinin çekimlerinde gözyaşları sel oldu aktı....

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMekkeli Müşrik:

Acunbett hemen üye ol 200 freespin 5000 yap 500 çek ))) düştü mü izlenmeler ne güzel uyutuyordunuz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Erzurum'da yarın okullar açık mı? Erzurum'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi? Sivas'ta okullar tatil mi 26 Kasım? Sivas'ta okullar tatil edildi mi? Bolu'da yarın okullar açık mı? Bolu'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi? Adana'da okullar tatil mi 26 Kasım Salı? Adana'da okullar tatil edilecek mi? Bursa okullar tatil mi 26 Kasım? Bursa'da okullar tatil edildi mi? Yarın okullar açık mı? Ankara'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi? MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DURUM! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Memur maaş zamları ne zaman açıklanacak? İrfan Can Kahveci ne kadar maaş alıyor? Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ne kadar alıyor? Belediye kreşleri kapatılacak mı? Belediyelerin açtığı kreşler neden kapatılacak? En son deprem ne zaman oldu? 25 Kasım az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Giovanni van Bronckhorst istifa edecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.