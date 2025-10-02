Marmara'daki deprem sırasında yaşanan panik kamerada

Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın 18 kilometre açıklarında saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.71 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı İstanbul, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale gibi çevre illerde de hissedildi.

DEPREMDE YAŞANAN PANİK KAMERADA

Sarsıntı vatandaşlarda korku ve paniğe yol açtı. Depreme ev, iş yeri ve okulda yakalananlar kendilerini sokağa attı. Yaşanan panik anları kameralara da yansıdı.

AVUKAT KENDİNİ DIŞARI ATTI

Deprem esnasında Güngören'deki hukuk bürosunda bulunan avukat kendisini dışarı attı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DEPREME BERBERDE YAKALANDILAR

Depreme bazı vatandaşlar Arnavutköy'de bir berberde, bir vatandaş ise Sultangazi'de bakkalda yakalandı. Vatandaşların sarsıntının ardından panikle dışarıya çıktıkları anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

BURSA'DA DA HİSSEDİLDİ

Korkutan deprem Bursa'da da hissedildi. Kentte bir telefoncunun güvenlik kamerasına deprem sırasında yaşanan panik anları yansıdı. Görüntülerde, müşteri ve çalışanların sarsıntıyla birlikte panikle dışarı çıktığı, rafta duran ürünlerin de saniyelerce sallandığı görüldü.