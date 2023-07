Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda Karavan Parkı Yenileniyor

MALTEPE Orhangazi Şehir Parkı'nın bir bölümü 'Maltepe Karavan Parkı'nı yeniliyoruz' tabelaları ile kapatıldı. Henüz bir çalışmanın olmadığı görülen alanın devamında karavanlarını park edenler, park değil kamp alanı istediklerini belirtti.

Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda bulunan açık otopark çoğu zaman karavan yoğunluğuyla gündeme geliyor. İSPARK tarafından işletilen karavan parkta hem uzun hem de kısa vadeli konaklama imkanı bulunuyor. Konaklayanlara yalnızca park imkanı sunulan ve günlük 160, aylık abone ücreti bin 152 lira olan park alanının bir bölümü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 'Maltepe Karavan Parkı'nı yeniliyoruz' tabelaları ile kapatıldı. Henüz çalışmalara başlanmayan alanda büyükşehir belediyesinin yeni bir proje hayata geçireceği öğrenildi. Park alanında karavanda konaklayanlar, alanın hiçbir imkanı olmadığını söyleyerek, sahile kamp alanı yapılması talebinde bulundu. Araçlarını park etmek için gelen otomobil sahipleri ise yoğunluğun etkinliklerin olduğu zamanda daha fazla olduğunu ve bu dönemde bu çalışmanın yapılmaması gerektiğini savundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni proje hakkındaki detayların ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

"DAHA ÖZEL BİR YER YAPILACAKMIŞ"

Maltepe Sahil'de 3 aydır karavanda kalan Melih Sergili, "Daha önce sahil yolundaki ceplerdeydim. Sonra bir arkadaşım vasıtasıyla buradan haberim oldu. Üye oldum, çok uzun süre bekledikten sonra üyelik hakkım çıktı. Şimdi aylık olarak bir ödeme yapıyoruz. Şu anda bin 150 lira oldu. Günlük giriş yaparsanız da 160 lira. Elektrik yok, su yok. Suyu yakındaki camiden hallediyorsunuz, tuvalet için belediyeninkilerden yararlanıyorsunuz. Atık su vesaire için herhangi bir şey yok. Herkes arabasıyla götürüp dışarıda hallediyor. Otomobil sahipleriyle ilgili bir tepkiyle karşılaşmıyoruz. Hatta karavan sahipleri şikayetçi bu durumdan. Daha da özerk olması lazım. Mesela diğer ceplerden bir tanesini sadece otomobil için yapıp, bu ceplere otomobil sokmasalar daha iyi olacak. Daha özel bir yer yapılacakmış. Bir karavan için 70 metrekare alan verecekler, elektrik, su verecekler diye söylenti olarak duydum. Birkaç ayrı tip yapılacakmış ama 80-90 karavandan bahsediyorlar. Yeterli olmayacak yani. Daha iyi ama yeterliliği yok, 80-90 çok az bir sayı. Burada bin 150 lira öderken orada 3-4 bin lira ödeyeceksin ama daha konfor alacaksın" dedi.

"PARK YERİNE KAMP ALANI OLUŞTURULSUN"

Maltepe'de 7 aydır karavanda kalan Gazi Cenan da, 'Yaklaşık bin 200 lira aylık aidat ödüyoruz. Her yerde yer bulunmuyor, burada da biraz sorun var. İstanbul'da çok yeterli yer yok. Ağva'da var, Polenezköy tarafında var. Çok uzak olduğu için biz burayı tercih ediyoruz. Biz buradan memnunuz. Birkaç yer önereceklerini duydum ama henüz net bir teklif olmadı. Burası sadece park. Biz istiyoruz ki bir kamp alanı olsun, daha pahalı olabilir, önemli değil. Her türlü imkan olması lazım diye düşünüyorum. Burada her türlü imkan yok. Sonuçta elektrik yok, su yok. Kendi elektriğimizi kendi suyumuzu getiriyoruz. Park yerine bir kamp alanı oluşturulursa biz de memnuniyetle o kamp alanına taşınırız ve daha fazla keyif alırız. Sonuçta hepimizin amacı karavanımızı park edecek bir yer bulmak. İki, keyif alacağımız bir ortam olması. Üç de, sorunlarımızın çözülmesi. Gelen giden araçlar bizi rahatsız etmiyor. Çok kalabalık oluyor, özellikle hafta sonları otoparklar bile yetersiz. İnsanlar otopark harici yerlere bile park etmek zorunda kalıyorlar" şeklinde konuştu.

"EN YOĞUN DÖNEMDE BÖYLE BİR YAPIYA GİRİŞMİŞ OLMASINI ÇÖZEMİYORUZ"

Araç sürücüsü Kadir Temel, 'Bu ortak kullanım alanının en yoğun kullanılacağı dönemde büyükşehir belediyesinin böyle bir yapıya girişmiş olmasını çözemiyoruz. Otoparkımız çok bol ama sosyal alanı ikiye bölüp kullanılmaz hale getirmenin hiçbir mantığa, hiçbir çözüme hizmet ettiğini zannetmiyorum" ifadelerini kullandı. Araç sürücüsü Mehmet Baş ise, 'Yalnızca akşam saatlerinde etkinlik olduğu zamanlarda biraz sıkıntı oluyor" dedi.