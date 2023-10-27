Malatya'da deprem sonrası inşa edilen konutlar aralık ayında teslim edilecek

Battalgazi'de Aralık ayında 726 deprem konutu teslim edilecek

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Battalgazi ilçesinde afet konutlarının inşası sürüyor. Son aşamaya gelen konutları inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 726 konutun aralık ayında teslim edileceğini ifade etti.

6 Şubat'ta meydana gelen depremde ağır yara alan Battalgazi ilçesinde depremin yaralarının sarılması için TOKİ tarafından yapılan konutlarda çalışmalar son aşamaya geldi. Mart ayında temeli atılan ve çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğü TOKİ binalarında incelemelerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bazı konutların aralık ayında hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etti.

Yerinde dönüşümün durumuna göre konut yapımı sürecek

3 farklı noktada konut çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Gelinciktepe bölgesindeki 4. etapta yer alan 726 konutun aralık ayında hak sahiplerine teslim edileceğini ifade ederek, "İlçede 63 bin civarında orta ve ağır hasarlı, yıkık ve yıkılacak konut bulunuyor. Depremlerin ardından kalıcı konutların inşasına hızlı bir şekilde başlanmıştı. Şu anda deprem konutlarının yapımı sürüyor. 2. etapta yapımı süren 599 konutun fiziki gerçekleşme oranı yüzde 80 civarında. İnşallah mart ya da nisan ayında bu konutlarımızı da tamamlayıp vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız. Vatandaşlarımız yerinde dönüşüm istiyor aynı zamanda. İlçede yıkılan konutların büyük kısmı merkezde. Tabii yerinde yapılma oranlarına bakıldıktan sonra bu rakamlar arttırılacak. Yerinde dönüşüm durumuna göre rezerv alanlarda konut yapılacak" ifadelerini kullandı.

"Şehri eski günlerine kavuşturacağız"

Deprem sonrası çalışmalarla birlikte şehrin hızlı bir şekilde ayağa kaldıracağını aktaran Başkan Güder, "Şehrimizin geneli meydana gelen depremlerde çok ciddi hasar aldı. Şehrin yeniden ayağa kaldırılması için başta çarşı merkezi olmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Bakanlıklarımız yaraları sarmak için projeler yaparken bizler de yerel yöneticiler olarak öncülük ediyoruz. Bizim tek amacımız; Şehrin eski günlerine kavuşması. Zor günler geride kalacak ve şehrimizi 5 Şubat önceki haline getireceğiz. Bu çalışmaları da kısa sürede tamamlayacağız" diye konuştu.