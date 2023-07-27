Mersin'de denize veya havuza gitme imkanı bulamayan çocuklar, portatif havuzlarda serinleme imkanı buluyor. Akdeniz Belediyesi tarafından mahalle aralarına kurulan portatif havuzlarda çocuklar hem yüzme öğreniyor hem de yılın en sıcak günlerinde serinleme imkanı buluyor.

Mahalle aralarına kurulan portatif havuzlar, çocukların yüzünü güldürüyor

İlçeye kurulan portatif havuzlarda çocuklar hem yüzme öğreniyor hem de yılın en sıcak günlerinde serinleme imkanı buluyor

MERSİN Mersin'de denize veya havuza gitme imkanı bulamayan çocuklar, portatif havuzlarda serinleme imkanı buluyor. Akdeniz Belediyesince mahalle aralarına kurulan portatif havuzlarda çocuklar bir yandan yüzme öğrenirken bir yandan da yılın en sıcak günlerinde serinleyerek eğelenme fırsatı buluyor.

Akdeniz ilçesinde artık geleneksel hale gelen ve her yaz yüzlerce çocuğun ücretsiz yüzme öğrendiği, arkadaşlarıyla da yaz sıcağının keyfini çıkardığı kursların bu yılki ayağı yoğun ilgi altında gerçekleşiyor. Bu çerçevede Kültür Sosyal İşler Müdürlüğünce Madımak Barış ve Kardeşlik Parkı içine portatif bir yüzme havuzu kuruldu. Uzman eğitmenler ve cankurtaranlar gözetiminde başlayan kursa, yüzlerce çocuk başvurdu. Akdeniz Belediyesinin park içine kurduğu yüzme havuzunu ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa Gültak, çocuklarını kursa getiren annelerle sohbet etti. Ardından havuzda eğitim gören çocuklarla bir araya gelen Gültak, yetkilerden kursla ilgili bilgiler aldı.

"Yüzme bilmeyen kalmasın istiyoruz"

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gültak, Akdeniz'de seçilmeden önce annelerin kendisinden en büyük isteklerinden bir tanesinin bu olduğunu söyledi. Kendilerinden önce Akdeniz'de hiç yüzme havuzunun olmadığını kaydeden Gültak, "Seçildikten sonra ilk işlerimizden bir tanesi bu oldu. İlk başta portatif havuzlarla başladık. Şu an sabit yüzme havuzu ve spor tesislerini de bitirmiş durumdayız. 2019 yılından bugüne kadar 10 bin çocuğumuza yüzme öğrettik. Bu yılda bin civarında yine çocuğumuz burada. Sayı gittikçe artıyor. Amaç burada herkes yüzmeyi öğrensin, yüzme bilmeyen kalmasın istiyoruz. Aileler, çocuklar herkes mutlu. Bu bölgede sportif faaliyetler noktasında yaptığımız hizmetlerden bir tanesi olan havuzu görünce seviniyorum. Tabi ki bazı ilçelerde, illerde yaşayanlar bunun önemini anlayamayabilir çünkü bazı bölgelerde her sitede havuz var. Akdeniz ilçesi çok büyük ilçe olmasına rağmen ne belediyenin ne de başka bir sosyal tesisin yüzme havuzu yoktu. Bundan dolayı çocuklarımız yüzmeyi öğrenemiyordu. Bu şekilde binlerce çocuğumuza ulaşmış olduk" dedi.

2019 yılında 4 okulun bahçesine portatif havuz kurarak bu işe başladıklarını vurgulayan Gültak, "Bu çalışmamız bizim ulusal ölçekte ses getirdi. O sırada Gençlik ve Spor Bakanımızda bunu duydu. Bakanımızda belediyeler ve kendilerine bağlı kurumların ilde ne kadar portatif havuza ihtiyaç olduğunu bildirmesini istedi. 2020 yılından sonra bakanlığımız bunun ihalesini yapmaya başladı ve illere yollamaya başladı. Bu havuz sabit kalıyor. Mersin'de 8 ile 10 arasında portatif havuz var. Aslında Türkiye'ye örnek olan bir projeye de imza atmanın gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.