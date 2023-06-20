Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen 38. Kiraz Festivali'nde, 'Ziraat-900' ve 'Diğerleri' kategorilerinde şampiyon kirazlar belirlendi. Yarışmada, 15 farklı kriterde değerlendirilen kirazlar, jüri tarafından puanlandı. Ziraat-900 kategorisinde birinci olan Hasan Doğan, diğerleri kategorisinde ise İsmail Okutucu oldu. Ödüller, yarın akşam saat 21.00'de Yeni Kordon'da düzenlenecek olan Cengiz Kurtoğlu konserinde sahiplerine verilecek.

Lapseki'nin bardağa sığmayan şampiyon kirazı belli oldu

Lapseki'nin şampiyon kirazları belli oldu

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki Belediyesi 38'inci Kiraz Festivali çerçevesinde düzenlenen yarışmada, şampiyon kirazlar belirlendi. Yarışmada 'Ziraat-900' kategorisinde Hasan Doğan, 'Diğerleri' kategorisinde ise İsmail Okutucu birinci oldu.

Lapseki ilçesinde geleneksel hale getirilen Kiraz Festivali'nin bu yıl 38'incisi düzenlendi. Festivale AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Lapseki ilçe Başkanı Namık Ergin, daire müdürleri, vatandaşlar ve kiraz üreticileri katıldı. Lapseki Belediyesi Kiraz Festivali çerçevesinde 'Ziraat-900' kategorisinde 18 ve 'Diğerleri' kategorisinde 19 olmak üzere toplam 37 çiftçi tarafından hasadı gerçekleştirilen kirazlar yarıştı. Belediye hizmet binasında kurulan standa üreticiler tarafından kasalarla getirilen kirazların ambalajları da beğeni gördü. Çiçekler ve yapraklarla süslenen kirazlar, jüri karşısına çıktı. Yarışmada, çay bardağının boğumundan geçmeyen kirazlar, 2 ayrı kategoride, 15 ayrı kritere göre değerlendirildi.

Jüride yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Murat Şeker, Lapseki Meslek Yüksekokulu Prof. Dr. Gıyasettin Çiçek, Doç. Dr. Neslihan Ekinci, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Sakaldaş, Dr. Öğretim Üyesi Sefa Polatöz, Ögretim Görevlisi Mustafa Onur Ünal, Neşe Yılmaz, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Mehmet Ali Gündoğdu, İlçe Tarım Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Ali Kaçan ambalaj, meyve ağırlığı, şeker oranı, sap kalitesi ve tat kriterlerine göre puanlama yaptı. Çay bardağının boğumundan girmeyen irilikteki kirazlar, jüriyi seçim yapmakta zorladı.

Kiraz Yarışmasında konuşan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "İki kategori de kiraz yarışmalarımız var. Ziraat 900 ve diğer çeşitlerimiz. Ziraat-900'de 18 üreticimiz, diğer çeşitlerde ise 19 üreticimiz katılıyor. Ben bütün üreticilerimize yarışmaya katıldıkları için teşekkür ederim. Jüri üyelerimiz en iyi, en güzel kirazı seçecekler. Onların işlemleri bittiğinde Lapseki'nin en iyisi, en iri kirazı ortaya çıkmış olacak. Bu kirazlar Lapseki'nin özel kirazları gerçekten bardağa sığmıyorlar. Bu kirazları Lapseki çiftçilerimiz, üreticilerimiz üretiyorlar. Onlara buradan teşekkür ederim" dedi.

Aroması, gramajı ve sap kalitesi gibi 15 farklı kriterde değerlendirmenin yapıldığı Ziraat-900 kategorisinde birinciliği Hasan Doğan kazanırken, ikinci Ahmet Aksoy, üçüncü Ahmet Öncü, dördüncü Mehmet Turgut ve beşinci Mehmet Şen oldu. Diğerleri kategorisinde ise birinci İsmail Okutucu, ikinci Nagihan Kolkoparan, üçüncü Samet Şen, dördüncü Mehmet Oktay ve beşinci Yasemin Güney oldu.

Ödül töreninde, Ziraat-900'de birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin, üçüncüye 3 bin, dördüncü 2 bin, beşinciye 1500, diğer çeşitlerde ise, birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin, üçüncüye 3 bin, dördüncü 2 bin, beşinciye 1500 TL para ödülü dağıtılacak. Ödüller, yarın akşam saat 21.00'de Yeni Kordon'da düzenlenecek olan Cengiz Kurtoğlu konserinde dereceye giren üreticilere takdim edilecek.