Kurucaşileli Terzi, Yurt Dışına Özel Takım Elbiseler Dikiyor

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde 62 yıldır terzilik yapan Ali Haydar Yavuzdemir (74), Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve Hollanda'ya sipariş üzerine kişiye özel diktiği takım elbiseleri gönderiyor. Terzi Yavuzdemir, 25 yıl önce Amerika'ya posta ile takım elbise gönderdim. Hepsini elimle dikerek yapıyorum. Şu ana kadar yurt dışına 100'ün üzerinde takım elbise yapıp gönderdim. 20 yıldır çırak bulamadım, ama ne pahasına olursa olsun, sevdiğim mesleği ömrümün sonuna kadar sürdürmek istiyorum. dedi.

1962 yılında 8 terzi dükkanı bulunan bugün sadece 1 dükkanın kaldığı 2 bin nüfuslu Kurucaşile ilçesinde, terzilik yapan Ali Haydar Yavuzdemir, 12 yaşında amcası Şükrü Yavuzdemir'in dükkanına çırak olarak işe başladı. 17 yıllık meslek birikiminin ardından Ali Haydar Yavuzdemir, 46 yıl önce evinin altındaki dükkanda mesleğini yapmaya devam etti. 10 metrekarelik dükkanda çalışan Ali Haydar Yavuzdemir, elbise diktirecek vatandaşların ölçülerini titizlikle alıp, 1-2 hafta içerisinde tamamlayarak, teslim ediyor. 25 yıl önce ilçeye gelen gurbetçi müşterilerine el işçiliği ile diktiği takım elbise yaptıktan sonra, Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve Hollanda'dan ulaşan özel müşterilerine 100'ün üzerinde takım elbise dikerek gönderdi. Hiçbir teknoloji kullanmadan sadece el işçiliği ile yapılan takım elbiselerin dikimi 2-3 hafta arasında tamamlanıp sipariş verenlere teslim ediliyor. 20 yıldır çırak olmadan kendi başına takım elbise diken Ali Haydar Yavuzdemir, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürmek istiyor.

'25 YIL ÖNCE AMERİKAYA POSTA İLE TAKIM ELBİSE GÖNDERDİM'

1962 yılında terzi olan amcasının yanında çırak olarak işe başladığını belirten Ali Haydar Yavuzdemir, Rahmetli amcam Şükrü Yavuzdemir'in yanında çalışmaya başladım. Sonrasında Zonguldak'ta 17 yıl çalıştıktan sonra doğup büyüdüğüm Kurucaşile ilçesine gelerek, evimin altındaki dükkanı açtım. Buradaki dükkanda 46 yıldır çalışıyorum. Ben ısmarlama ve özel sipariş üzerine Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve Hollanda'ya takım elbiseler yapıyorum. Türkiye içinde de İstanbul, Ankara, Zonguldak ve Kastamonu'ya siparişler yapıyorum. Bazen onlar bana provaya gelir, onlar gelemezse ben onlara provaya giderim. Hala ilk gün öğrendiğim el işçiliğini kullanıyorum. Mesleğime olan aşkımdan dolayı işyerimi yeniden tadilat yaptırdım. Yurtdışından gelen müşterilerimin elbiselerini hızlı bir şekilde yaparak teslim ediyorum. Ben hala ömrümde ceketin astarına ütü vurmam elde dikerim, kısacası çırakken ne öğrendiysem onu yapmaya çalışıyorum. '25 yıl önce Amerika'ya posta ile takım elbise gönderdim. Hepsini elimle dikerek yapıyorum. Şu ana kadar yurtdışına 100'ün üzerinde takım elbise yapıp gönderdim. dedi.

'20 YILDIR ÇIRAK OLMADAN YALNIZ BAŞIMA ÇALIŞIYORUM'

Mesleğe başladığı yıllarda ilçede 8 terzi dükkanının her birinde 9-10 çırağın bulunduğunu söyleyen Yavuzdemir, Ben 1962 yılında terziliğe başladığım yıllarda bizim dükkanda 9 tane çırak vardı ve hepimiz mesleği öğrenerek, hayata atıldık. Şimdi ise yaklaşık 20 yıldır çırak bulamadığım için yalnız çalışıyorum. Terzilik mesleği kısa sürede öğrenilecek bir meslek olmadığı için çırak bulmakta zorlanıyoruz. Hala ben terzilik mesleğini geliştirmek için araştırmalar yapıyorum. Bizim her attığımız iğne-iplik özenli olması gerekiyor. Bunu da yapabilmek için çok uzun süreler gerekiyor. Ömrümün sonuna kadar bu mesleği sürdüreceğim" diye konuştu. (DHA)