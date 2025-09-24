Kültür ve Tarih Soykırımı Toplumu Yozlaştırdı: Milli Strateji Platformu Değerlendirmesi

Son yıllarda özellikle sosyal medyadan tüm toplumlara dayatılan ahlaksızlık ve dejenerasyon korkutucu boyutlara geldi. Milli Strateji Platformu, gazeteci, oyuncu ve yazarlardan oluşan katılımcılarla birlikte ' Türkiye'de ve dünyada kültürel ve ahlaki yozlaşma'yı her yönüyle masaya yatırdı.

Milli Strateji Platformu, ' Türkiye'de ve dünyada kültürel ve ahlaki yozlaşma' konulu bir konferans düzenledi. Prof. Dr. Yusuf Kaplan, Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu ve Gazeteci Mehmet Ardıç'ın konuşmacı olarak katıldığı programın açılış konuşmasını yapan Milli Strateji Platformu Başkanı Gazeteci Özlem Doğan, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma dikkat çekerek İslam ülkelerinde de Siyonist destekçisi küresel karanlık güçler tarafından gençlerin zihnine kansız soykırım yapıldığını söyledi. "Belki bugün başımıza bomba yağmıyor olabilir ama gençlerin beyinleri bombalanıyor, zihinleri ifsad ediliyor. Gazze'deki mazlumlar gibi açlıktan ölmüyoruz fakat yeni nesiller manevi yönden aç" ifadelerini kullandı.

ÇIPLAKLIK VE LGBT FAŞİZMİ

Sosyal medyada, televizyon ekranlarında ve hatta sokaklarda teşhircilik, cinsellik ve LGBT faşizmi yaşandığını belirten Milli Strateji Platformu Başkanı Özlem Doğan sözlerini şöyle noktaladı: "Ulusal kanallarda ahlaksızlığı Türk halkına dizi diye sunan senaristlerin Türk kızlarına hayat kadını olmalarını tavsiye ettiğine şahit olduk. Çocuklarımızı, gençlerimiz, ailemizi hedef alıp zehirliyorlar, yok etmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Tüm dünyayı yılan gibi saran bu karanlık ve kirli zihniyetin tuzaklarını ortaya çıkarmaktan vazgeçmemeliyiz."

OKULLAR CHP'Lİ YETİŞTİRİYOR

Türkiye'deki teşhirciliğin felaket boyutunda olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yusuf Kaplan, "Bir zamanlar ahlakın, edebin, İslam'ın bayraktarlığını yapmış bir millet şu an ahlaksızlığın bayraktarlığını yapıyor. Dünyaya en iğrenç diziler bizden gidiyor. Gündüz kuşağı programları bütün kutsalları yıkıyor. Ülkenin en iyi okulları Türkiye'nin altını oyuyor. Böyle bir şeyi başka bir ülkede göremezsiniz. Bizim üniversitelerimiz ise işgal altında. Bu sistemin değiştirilmesi lazım. Yozlaşmanın en büyük üç nedeni eğitim, medya ve sanat. Türkiye'deki sömürge eğitim mankurt, düpedüz CHP'li yetiştiriyor. Medya ve sanat dünyası da aynı durumda" dedi.

OSMANLI YIKILINCA İNSANLIK YIKILDI

Gazze'de soykırım yaşanırken umre yapmanın haram olduğunu kaydeden Kaplan sözlerini şu şekilde bitirdi: "Hangi yüzle Allah'a dua edip Peygamberimizin huzuruna çıkacaksın? Bugün bir milyon Müslüman burnumuzun dibindeki Gazze'ye doğru yürüse soykırım biterdi. Yürüyemiyoruz bile! Batılıların ortaya koyduğu teori ve felsefeleri çöp haline getiren Gazze insanlığın haysiyetini kurtardı ve bizi Gazze bizi kurtaracak. Türkiye tarih sahnesine çıktığında insanca bir dünya kurulacaktır. Osmanlı yıkıldığı için başımıza bu felaketler geliyor."

KÜLTÜR SOYKIRIMINA UĞRADIK

Türk milletinin büyük bir kültür soykırımına uğradığını ifade eden Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, "Şuur altları kirli insanlar kendi sapkınlıklarını, kendi kafalarında ürettiklerini programlar vasıtasıyla halka pespayelikler izletti. Parmaklıkların arkasına kapatılması gereken deliler, sapkınlar televizyon yöneticisi, yönetmen oldu ve topluma bu insanların kriterleri dayatıldı. Bu ekalliyet takımını boykot ederek bizler, Gezi Parkı'nda toplanıp 'Zulüm 1453'te başladı' yazmayacak oyuncu, yönetmen ve senarist yetiştirmeliyiz. Bu minvalde eşsiz bir film olan 'Çağrı'nın yönetmeni Mustafa Akkad, muhteşem bir örnektir. Medeniyetimizi ancak sanatla yüceltebiliriz" şeklinde konuştu.

SAPKINLIĞIN KÜRESEL SEKTÖRÜ

Sinemada topluma dikte edilenlerin artık cep telefonunda olduğunu vurgulayan Gazeteci Mehmet Ardıç, "Sorunun kaynağı bize gösterilenler. Müslüman Türk milletine ekranlarda, dizi ve filmlerde kolay kolay yer vermiyorlar. Bizim için çekilen yapımlarda bile başrol oyuncusuna ikinci defa namaz sahnesi çektiremiyorlar, yerine figüran oynuyor ve toplum bunu bilmiyor. LGBT gibi sapkınlar yozdur, kökleri ve devamı olmamasına rağmen bunları bize parlatıp sunan küresel bir sektör var. Osmanlı'dan bize kalan medeniyetin farkına varıp çocuklarımıza da öğretebilsek yozlaşmanın da önüne geçilir" dedi.