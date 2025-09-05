Haberler

Kore Gazisi Emekli Albay Naif Timur son yolculuğuna uğurlandı

Kore Gazisi Emekli Albay Naif Timur son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Midyat'ın önde gelen isimlerinden Emekli Albay Naif Timur, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 96 yaşında hayata gözlerini yumdu. Timur, Selimiye Kışlası'nda yapılan askeri törenin ardından sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 4 Eylül 2025'te yaşamını yitiren Emekli Topçu Albay Naif Timur, bugün ebediyete uğurlandı.

96 yaşında hayata gözlerini yuman Naif Timur için Selimiye Kışlası'nda askeri tören düzenlendi. Törenin ardından Üsküdar Büyük Selimiye Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanan Timur, Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Timur'un vefatı ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Midyatlı hemşehrileri arasında da derin üzüntü yarattı.

20 Şubat 1929 yılında Mardin'in Midyat ilçesinde dünyaya gelen Naif Timur, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptı ve Kore Savaşı'nda subay olarak gazi oldu. Askerî kariyerinin yanı sıra hukuk alanında da faaliyet gösteren Timur, avukat kimliğiyle de tanınıyordu.

