Konya'da meydana gelen deprem değerlendirildi

Konya'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Yaşar Eren tarafından değerlendirildi. Fay haritasında yer almayan depremin Konya'da da olabileceği vurgulandı. Ayrıca, Akdeniz'de oluşabilecek büyük bir depremin Konya'yı da etkileyebileceği belirtildi.

KONYA'da, dün Konya Fay Zonu'nda meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Yaşar Eren, "Fayın güneybatı bölümü Türkiye diri fay haritasında var. Kuzeydoğu kesimi, diri fay haritasında yer almıyor. Konya, yıkıcı depremlerden etkilenme sıklığı açısından gerçekten de Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri ama bu hiçbir zaman Konya'da deprem olmaz anlamına gelmiyor" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün merkez üssü Selçuklu ilçesi Çandır Mahallesi'nde saat 18.06'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,24 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Konya ve ilçelerinden de hissedildi. Sarsıntıyla birlikte panik ve korku yaşayan vatandaşlar, evlerinden çıktı. Yapılan saha taramalarında Sarıcalar Mahallesi'nde 1 caminin minaresi zarar görürken, kullanılmayan 2 metruk binada da küçük çaplı hasar oluştu.