Konya'da Erentepe Mahallesi'nde İki Aydır Sular Kesik

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Erentepe Mahallesi'nde iki aydır sularının kesik olduğunu söyleyen vatandaşlar, yetkililere seslenerek çözüm beklediklerini söyledi. KOSKİ'den yapılan açıklamada ise alternatif su kuyusu tespit edildiği belirtilerek su temini için çalışmalar yapılacağı açıklandı.

TANER ÖZAY

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Erentepe Mahallesi'nde iki aydır sularının kesik olduğunu söyleyen vatandaşlar, yetkililere seslenerek çözüm beklediklerini söyledi. Sorunları ile ilgilenilmediğini iddia eden Halil Samancı, "2023 yılında köylüye yapılan bu eziyete yetkililer duyarsız kalıyor. Kuyunun her tarafında sıra var. 4-5 tane araba su doldurmak için sıra bekliyor" dedi. KOSKİ'den yapılan açıklamada ise alternatif su kuyusu tespit edildiği belirtilerek "22-23 Ağustos'tan itibaren su temini için çalışmalar yapılacak olup su deposuna takviye yapılacaktır" denildi.

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Erentepe Mahallesi'nde iki aydır çeşme sularının akmadığını ifade eden Halil Samancı, yetkililere seslenerek çözüm beklediklerini aktardı. Samancı, şöyle konuştu:

"Köyümüzün iki aydır şebekelerden içme suyu akmıyor. KOSKİ arızayı gidermek için sıraya yazmış. Bu sıcak havalarda köylü böyle sıra bekleyerek yemek suyunu, hayvanlarını suyunu buralardan karşılıyor. Hiçbir yetkili köyün su sorunu ile ilgilenmedi. Gündüzleri şebekelerden sular akmıyor. 2023 yılında köylüye yapılan bu eziyete yetkililer duyarsız kalıyor. Bu videoyu lütfen yayımlayalım görsünler köylünün nelere çektiğini kuyunun her tarafında sıra var. 4-5 tane araba su doldurmak için sıra bekliyor."

Kuyu başında su sırasında bekleyen başka bir vatandaş ise, "Burası Çumralının Erentepe köyü 2 aydır sularımız olmadığı için bu şekilde sıra bekleyerek yiyecek-içecek ve hayvanlarımızın suyunu buradan karşılıyoruz. Yetkililer bu durumla ilgilenmiyor. Gerekenin yapılmasını rica ediyoruz" dedi.

Konuya ilişkin KOSKİ'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çumra İlçesi Erentepe Mahallesi'nde KOSKİ Genel Müdürlüğüne ait iki adet kuyu bulunmaktadır. Kuyunun birisinde hiç su bulunmadığı, herhangi bir işlemin yapılamayacağı tespit edilmiş olup devre dışı kalmıştır. Diğer kuyu için de zemin suyunda 25-30 metre civarında çekilme olduğu tespit edilmiş, su debisinde düşme olduğu, teknik ekiplerce debinin artırılmasının ve kuyu için boru ilavesinin yapılamayacağı, kuyunun sonda olduğu bu nedenle tadilatının yapılamayacağı tespit edilmiştir. Hava sıcaklığının son günlerde oldukça artması, su kullanımının da artmasına neden olmuştur. Ayrıca içme ve kullanma suyunun hayvancılık ve tarımda kullanılması insani amaçlı tüketim için temin edilecek suyu doğrudan etkilemektedir. Bu nedenlerle oluşan su yetersizliği ağustos ayının başından itibaren Erentepe mahallesinde etkili olmuş, kısa vadede çözüm üretmek amacıyla su deposuna günlük yaklaşık 27 metreküp su tankerlerle takviye yapılmaktadır. Erentepe Mahallesi'nde yeni açılacak kuyu için keşif ve inceleme süreci tamamlanmıştır. Mahalle muhtarımız ile KOSKİ Genel Müdürlüğümüz sürekli irtibat halinde olup ikili görüşmeler ve değerlendirmeler neticesinde sulama kooperatifine ait alternatif bir kuyu tespit edilmiş, bu kuyudan 16.08.2023 tarihinde su numunesi alınmış ve analize gönderilmiştir. 21.08.2023 tarihli analiz raporunda suyun içme ve kullanma suyuna uygun olduğu bildirilmiş olup ekiplerimizce 22.08.2023 – 23.08.2023 tarihinde kuyudan su temini için çalışmalar yapılacak olup su deposuna takviye yapılacaktır."