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Konya'da apartmanda çıkan yangında eski bakan Lütfi Elvan'ın annesi dumandan etkilendi

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Yaşam Haberleri
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Konya'da bir sitedeki apartmanın 8. katında çıkan yangın üst katlara sıçradı. Yangında eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın annesi Samiye Elvan ve 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Elvan ve 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konya'da bir sitenin 8. katında çıkan yangında dumandan etkilenen eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın annesi Samiye Elvan ve 3 kişi hastanede tedaviye alındı.

Konya'da apartmanda çıkan yangında eski bakan Lütfi Elvan'ın annesi dumandan etkilendi

8. KATTA ÇIKAN YANGIN HIZLA YAYILDI

Yangın, saat 19.00 sıralarında merkez Meral ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi Zeynettin Sokak'taki Altındamla Konutları'nda çıktı. Sitedeki 11 katlı apartmanın 8. katında çıkan yangında alevler kısa sürede üst katlara sıçradı. Dumanları fark edenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevre güvenliği alarak binayı tahliye etti.

Konya'da apartmanda çıkan yangında eski bakan Lütfi Elvan'ın annesi dumandan etkilendi

BAKAN ELVAN'IN ANNESİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Apartmanın 9'uncu katında oturan eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın annesi Samiye Elvan ile başka dairelerde oturan 3 kişi dumandan etkilendi. Ambulansa alınan Samiye Elvan ile komşuları Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Samiye Elvan ile 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konya'da apartmanda çıkan yangında eski bakan Lütfi Elvan'ın annesi dumandan etkilendiEski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan

YANGIN 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri 1 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Konya'da apartmanda çıkan yangında eski bakan Lütfi Elvan'ın annesi dumandan etkilendi

Konya'da apartmanda çıkan yangında eski bakan Lütfi Elvan'ın annesi dumandan etkilendi

Konya'da apartmanda çıkan yangında eski bakan Lütfi Elvan'ın annesi dumandan etkilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

İtfaiye Maliye Konya Güvenlik Kaza 3. Sayfa Güncel Haberler

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