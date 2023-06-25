Kırşehir'de Lavanta Şöleni düzenlendi

Kırşehir Belediyesi, Güldiken Mahallesi'ndeki Lavanta Bahçesi'nde 'Lavanta Şöleni' düzenledi. Şölene Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve diğer yetkililer katıldı. Lavanta ekiminin alternatif tarım ürünü haline geldiği belirtilirken, genç bir çiftin nikahı da burada kıyıldı.

Kırşehir Belediyesi, bu yıl 3. kez, Güldiken Mahallesi'ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü karşısında oluşturulan Lavanta Bahçesi'nde 'Lavanta Şöleni' düzenledi.

3. Lavanta Şöleni'ne, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP İl Başkanı Hüseyin Çakmak, Boztepe Belediye Başkanı Hüseyin Takan ve Akpınar Belediye Başkanı Şükrü Turgut katıldı.

Şölenin açış konuşmasını yapan Kırşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür Vekili Ahmet Uçar, bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Kuraklığın giderek artması ile birlikte lavanta ekiminin önemli bir alternatif tarım ürünü haline geldiğini belirten Başkan Selahattin Ekicioğlu ise şunları söyledi:

"Belediyemiz tarafından oluşturulan, Kırşehir'in koku vadisi Lavanta Bahçe'mize hepiniz hoş geldiniz. Kırşehir Belediyesi tarafından 3 yıl önce dikimini gerçekleştirdiğimiz lavantaların bugün dördüncü hasadını yapıyoruz. Ülkede ve dünyada kuraklığın giderek artması ile birlikte alternatif tarım ürünlerine olan ihtiyacın da arttığına birlikte şahit oluyoruz. Biz, Kırşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda lavantanın da Kırşehir'de yetiştirilebilecek, ekonomik değeri yüksek bir ürün olduğunu belirledik. Bu kapsamda önümüzdeki yıllarda lavantaların Kırşehir çiftçisi için daha da önemli bir alternatif ürün olacağını düşünüyorum. 2020, 2021 ve 2022 yıllarında yapmış olduğumuz hasatlarla birlikte bu konuda bir farkındalık oluşmasını da sağladık. Bu yıl yaptığımız hasat dahil, kurutulan çiçeklerimizi tanıtım amaçlı siz değerli hemşerilerimizle buluşturuyoruz. Kırşehir'imizin bu güzel Koku Vadisi'nde üretilen uluslararası standartlardaki lavantaların Kırşehirli üreticilerimizin dikkatini çekmesi bizler için önemli. Çünkü ilerleyen süreçlerde bu alanda ülke ihtiyacına da katkı sunmayı hedefliyoruz. Bugün burada ayrıca Betül ve İbrahim kardeşlerimizin de nikahlarını kıymanın mutluluğunu yaşıyoruz. Genç çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyor ve bugünü anılarında yaşatmalarını bekliyorum. Lavanta Şöleni'mize katılan tüm hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kırşehir Milletvekili Metin İlhan da "Kırşehir'de, Kırşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Selahattin Ekicioğlu'nun önemli kültürel ve alternatif tarımsal projelerinden birini daha hayata geçirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Tıpkı Anadolu'nun örnek projesi Kır-Köy Kampüs alanı gibi Lavanta Bahçesi ve Lavanta Şöleni de Kırşehir Belediyesi'nin yarattığı önemli değerlerden biri olarak tarihe geçti. Tüm emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Ekicioğlu, Lavanta Bahçesi'nde Betül Eren ve İbrahim Çoşkuner'in nikahını kıyarak genç çifte mutluluklar diledi. Genç çiftin nikah şahitliğini ise Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve CHP İl Başkanı Hüseyin Çakmak yaptı.