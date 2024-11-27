Üye Girişi
Haberler
Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek

Putin, ilk kez bu kadar açık tehdit etti! Sözleri yaklaşan savaşın habercisi

 Genel Kurul'da gerginlik: 'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı

'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı

 Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz

Aileden Enes'in arkadaşına: Bunu söylersen seni koruruz
Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden aday olabilir mi? En yakınındaki isim formülünü verdi

Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun ardından Kırıkkale'de de çevreyi kirletenler, güvenlik kameralarıyla takip edilmeye başlandı. Güvenlik kameralarından yere çöp attığı tespit edilen kişilere para cezası kesildi. Toplanan çöpler ise billboardlarda sergilendi.

Kırıkkale'de çevreyi kirletenler, güvenlik kameralarıyla tespit edilerek para cezasına çarptırıldı. Toplanan çöpler ise billboardlarda sergilendi.

Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor

KIRIKKALE'DE YERE ÇÖP ATANLARA KARŞI KAMERALI DENETİM

Kırıkkale Belediyesi, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla dikkat çeken bir projeyi hayata geçirdi. Şehrin çeşitli noktalarındaki güvenlik kameraları aracılığıyla yere sigara izmariti ve çöp atan kişiler tespit edildi. Denetim merkezinde konumları belirlenen bu kişilere, zabıta ekiplerince para cezası kesildi. Bir saat içerisinde kentin cadde ve sokaklarından toplanan çöpler, "Bu çöpler 1 saatte bu caddeden toplandı" mesajıyla billboardlarda sergilendi. Uygulama, çevre kirliliğinin boyutlarını vatandaşların gözleri önüne sermeyi hedefliyor

Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor

"ASIL AMACIMIZ FARKINDALIK"

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yere atılan izmarit, plastik atık ve diğer çöplerin çevreye ve belediye bütçesine ciddi zarar verdiğine dikkat çekti. Önal, "Temiz bir çevre için harcanan büyük emek, bu sorumsuz davranışlar yüzünden boşa gidiyor. Güvenlik kameralarıyla tespit ettiğimiz kişilere idari yaptırımlar uyguluyoruz. Ancak asıl hedefimiz, ceza değil farkındalık oluşturmak. Şehrimizi hep birlikte temiz tutabiliriz" dedi.

Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor

Başkan Önal, Kırıkkale'nin herkesin ortak evi olduğunu vurgulayarak, vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti. Çevreyi kirleten bireysel davranışların yalnızca bugünü değil, gelecek nesilleri de etkilediğini belirten Önal, "Geleceğimiz olan çocuklarımıza temiz bir şehir bırakmak hepimizin sorumluluğu. Hep birlikte bu bilinci oluşturmalıyız" ifadelerini kullandı.

Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam
img

Putin, ilk kez bu kadar açık tehdit etti! Sözleri yaklaşan savaşın habercisi
img

2024 Türkiye'sinde hiçbir şekilde iletişim kurulamayan yer
img

İşte Galatasaraylıların yeni yengesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

PSV Shakhtar Donetsk CANLI izle! (ŞİFRESİZ) PSV Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Monaco Benfica CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Monaco Benfica maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Mauro Icardi avukatı kim, avukatı ile sevgili mi oldu (Angela Burgos)? TRT Spor canlı izle! MONACO BENFİCA maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Liverpool Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Debrecen nerede, hangi ülkede? Beşiktaş Maccabi Tel Aviv muhtemel 11'leri açıklandı mı? AZ Alkmaar Galatasaray muhtemel 11'leri açıklandı mı? Slavia Prag Fenerbahçe muhtemel 11'leri açıklandı mı? Diyarbakır okullar tatil mi? 28 Kasım Perşembe Diyarbakır'da okul yok mu (Diyarbakır Valiliği Açıklaması)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.