Kilimli'de Maden Araçlarına Karşı Eylem

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocaklarına giden ağır tonajlı araçların sokakları toz içinde bıraktığını ve evlerde çatlaklara yol açtığını öne süren vatandaşlar, sokağı trafiğe kapatarak eylem yaptı. Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, şirketlerle görüşerek beton yol yapımı için bir gün süre verdiklerini ve aksi takdirde sokağı trafiğe kapatacaklarını belirtti.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, maden ocaklarına giden ağır tonajlı araçların sokakları toz içinde bıraktığını ve geçişleri sırasında oluşan sarsıntının evlerinde çatlaklara yol açtığını öne süren vatandaşlar, sokağı trafiğe kapatarak eylem yaptı. Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, belediye olarak şirketlerle beton yol yapımı için görüşüp bir gün süre verdiklerini, yol yapmayı kabul etmezlerse, sokağı ağır vasıta trafiğine kapatacaklarını söyledi.

Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi Aksu Sokak'ta oturan vatandaşlar, bölgedeki maden ocaklarına giden TIR ve kamyonların yollardaki parke taşlarına zarar verdiğini, toz oluşturduğunu ve sarsıntı nedeniyle evlerinde çatlaklar meydana geldiğini belirterek, sokağı trafiğe kapattı. Öğle saatlerinde bir araya gelen mahalleli, sokağın girişine parke taşlarıyla barikat kurdu ve araç geçişlerini engelledi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisler, taşları kaldırarak yolu tekrar trafiğe açtı. Bazı evlerin ve Hazreti Hamza Camisi'nin duvarlarında çatlaklar olduğu, yol kenarlarındaki yeşil olması gereken bitkilerin toza bulanarak renk değiştirdiği görüldü.

'AYRI YOL YAPILSIN'

Mahallede oturan Ahmet Aksu (72) 'Burada şirketler başlayana kadar yolda sorun yoktu. Eski belediye başkanı burayı parke yaptırdı. İnsanlar burayı yürüyüş parkuru olarak kullanıyordu. Şimdi insanı bırakın, çarşıdan taksi bile gelmek istemiyor. Nakliye yapan kömür şirketi arabalarının buradan geçmesini istemiyoruz. Ayrı yol yapılsın, şirketlerin gücü var' dedi. Fadime Akçaköse (70) ise evlerinin toz olduğunu ve zorluk çektiklerini söyledi.

'TAMİR EDE EDE BAŞIMI SOKABİLDİM'

Yaşadığı müstakil evin duvarlarının çatladığını iddia eden Ziyneti Çakmak (82), "Kamyonlardan da oluyor, ocak da geçti. Evin iki tarafı da bu haldeydi, birinde tadilat yaptırıp oturuyorum. Tamir ede ede başımı sokabildim" diye konuştu.Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun da bölgeye gelerek mahallelilerle görüştü. Altun, şirketler ile görüştüğünü beton yol yapımını kabul etmeleri için belediye olarak 1 gün süre verdiklerini söyledi. Şirketlerin yol yapımını kabul etmemesi halinde sokağı ağır vasıta trafiğine kapatacaklarını ifade eden Başkan Altun, parke yol yapacaklarını belirtti. (DHA)