Kepez Belediyesi 480 Çocuğun Sünnet Düğününü Nostaljik Yeşilçam Sokağı'nda Yaptı

Kepez Belediyesi, sağlık merkezinde sünnet operasyonlarını yapacağı 480 çocuğun sünnet düğününü, DokumaPark'taki Nostaljik Yeşilçam Sokağı'nda yaptı. Çocuklar, konser ve sihirbaz gösterisiyle eğlenerek, sünnet düğünlerinin keyfini çıkardı.

Kepez Belediyesi, geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 15.'sini düzenlediği sünnet şöleniyle 480 aileye daha çocuklarını sünnet ettirme sevinci yaşattı.

Sünnet düğünü havasında düzenlenen şölen, yaz etkinliklerinin yapıldığı DokumaPark'taki Nostaljik Yeşilçam Sokağı'nda canlandırılan Mavi Beyaz Akdeniz Köyü'nde gerçekleştirildi.

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nde sünnet operasyonları yapılacak olan 480 çocuk, şölen kapsamında düzenlenen sihirbaz gösterileri ve konserle eğlendi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de şölene katılarak, çocukların ve ailelerinin sünnet heyecanına ortak oldu. 15 yılda 9 bin aileye sünnet hizmeti

Başkan Hakan Tütüncü, şölende yaptığı konuşmada," Kepez'de, 15 yıldır çocuklarımızın sünnet sevinçlerini paylaşıyor, ailelerimizin neşesine ortak oluyoruz. Bu sünnet şölenlerimizde 15 yılda yaklaşık 9 bin ailemizin ve evlatlarımızın mutluluğunu paylaştık."dedi.

Yıldızların altında sünnet şöleni

DokumaPark'taki Nostaljik Yeşilçam Sokağı'nda bir ay sürecek olan yaz etkinliği düzenlediklerini hatırlatan Başkan Tütüncü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sokakta mavi-beyaz renklerle canlandırdığımız Akdeniz Köyü'ndeki yaz etkinliklerimiz kapsamında, nostaljik bir ortamda, yıldızların altında 15'inci sünnet şölenimizi yaptık. Şölende 480 yavrumuzun mutluluğuna ortak olduk. Cumartesi gününden itibaren sünnet olmaya başlayacak olan çocuklarımızı, uzman hekimlerimize emanet edeceğiz. İnşallah sevgili yavrularımız sağlıkla, afiyetle okullarını bitirirler ve onları aileleriyle birlikte mutlu bir geleceğe uğurlarız. Çocuklarımızın, vatanına, milletine ve memleketine faydalı evlatlar olmalarını diliyorum.

Sünnet çocuklarına bilim merkezi ve müze hediyesi

Çocuklarımızı öyle bir geleceğe taşıyalım ki, onlara öyle bir gelecek hazırlayalım ki; çocuklarımız büyüdükleri zaman, geriye dönüp baktıkları zaman aileleriyle iftihar etsinler. Hatıra biriktirdikleri, büyüdükleri şehri sevsinler ve o şehirde yaşamaktan dolayı da mutlu olsunlar. Aynı şekilde bugünde, gelecekte de anneler ve babaların da, çocuklarıyla gurur duymalarını istiyoruz. Sevgi üreten bir topluma ulaşmak istiyorsak bunları yapmak zorundayız."

Tütüncü, konuşmasının sonunda sünnet şölenine katılan çocukları, Antalya Bilim Merkezi'nin atölyelerinde ve belediyenin müzelerinde misafir edeceklerinin müjdesini verdi.

Ak Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de yaptığı konuşmada şunları ifade etti: " Kepez Belediyesi, sünnet şöleniyle bir ayrıcalığı, farkı hem bize hem de çocuklara yaşattı. Hakan Başkan, Kepez'i adeta bir şantiyeye dönüştürerek, ilçenim çehresini, kimliğini değiştirdi. Kepez'i parlayan bir yıldız haline getirdi. 15 yıl aralıksız bir şekilde sünnet şölenini devam ettirmek, kolay bir iş değil. Bu şöleni nice yıllar devam ettirmek inşallah yine bize nasip olur. Belediyecilik; hizmet ve gönül işidir. Belediyecilik; kalpten, gönülden ve vatandaşın memnuniyeti için yapılması gereken bir iş. Bunu da başarılı bir şekilde yapan, Kepez'i başarıyla yöneten, halkıyla iç içe olan, dertleriyle dertlenen bir belediye başkanımıza var. Hakan Başkan'la gurur duyuyoruz."

Sünnet operasyonu Belediye Sağlık Merkezi'nde

Başkan Hakan Tütüncü ve Ali Çetin, daha sonra çocuklarla şölen anısına fotoğraf çekildi. Sünnet şölenine, Ak Parti merkez ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, esnaf odaları ile kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve aileler katıldı. Sünnet gömleği ve pelerin, asa, şapka, maşallah bandı, papyon, kumaş pantolon, gömlek ve ayakkabıdan oluşan sünnet kıyafetlerini de ücretsiz olarak çocuklara verildi. Şölenden sonra çocukların sünnet operasyonları, Kepez Belediye Sağlık Merkezi'nde uzman cerrahlar tarafından sterilize ortamda yapılacak. - ANTALYA