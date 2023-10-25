Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı bir köyde elektrik tellerindeki kısa devre yangına neden oldu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede ev ve ahırlara sıçrayan alevlere karadan ve havadan müdahale edildi. Yangında ilk belirlemelere göre 40 ev ve ahır küle döndü.

Kastamonu'da bir köyde çıkan yangında 40 ev ve ahır küle döndü

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Yağcılar Köyü'nde çıkan yangında ilk belirlemelere göre, 40 ev ile ahır alevlere teslim oldu. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

KÖYDE ÇIKAN YANGIN KISA SÜREDE YAYILDI

İlçeye bağlı Yağcılar Köyü'nde, saat 15.00 sıralarında elektrik tellerindeki kısa devre nedeniyle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak, evlere sıçradı. Köylüler evlerden uzaklaşırken, ihbarla bölgeye itfaiye ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale için yangın söndürme helikopteri de talep edildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI İZLEDİLER

Yağcılar Köyü Muhtarı Osman Namlı, "Köyde 230 hane var, şu an 40'ında yangın var. Halen de devam ediyor. Önünü alamadılar" dedi. Köye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar ise gözyaşları içinde söndürme çalışmalarını izliyor.

"SON ANDA KURTULDUM"

Evinin yanmasını çaresizce izleyen Yaşar Değirmenci, "Elektrik direğinden benim evime sıçradı. Bir anda ne olduğunu anlayamadım. Komşular, 'Evin yanıyor' diye seslendi. Az kalsın kendim de yanacaktım, son anda kurtuldum" dedi.

İşte yangından fotoğraflar: