Karşıyaka Belediyesi Yaz Kurslarına 2 Bin Kişi Katıldı

Karşıyaka Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçe genelinde 14 ayrı tesiste düzenlediği ücretsiz kurslara yaklaşık 2 bin kişinin katıldığını açıkladı. Kurslar çocuklardan yaşlılara, engellilere kadar farklı yaş ve kesimlerden yurttaşlara hitap etti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun tüm kesimlerine yönelik hizmetlerini sürdüren Karşıyaka Belediyesi, bu yaz ilçe genelindeki 14 ayrı tesiste ücretsiz kurslar gerçekleştirdi.

Her yaştan Karşıyakalılara hem yeteneklerini geliştirme imkanı sunan hem de sosyalleşme ortamı yaratan kurslardan yaklaşık 2 bin yurttaş yararlandı.Belediye Başkanı Cemil Tugay "Kurslarımıza katılan yurttaşlarımızın güzel bir yaz geçirmesine katkı sağlamaktan mutluluk duyduk. Her bireyi kucaklayan hizmetler sunmayı sürdüreceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi yaz döneminde, çocuklardan ileri yaşlılara, gençlerden engelli bireylere kadar farklı yaş ve kesimlerden yurttaşlar için ücretsiz kurslar düzenledi. Vatandaşların kolay erişim sağlayabilmesi için ilçeye yayılan ve 14 ayrı merkezde gerçekleştirilen kurslara yaklaşık 2 bin kişi katıldı. El sanatları, müzik, dans, yabancı dil gibi çeşitli alanlarda bilgi ve becerilerini geliştiren kursiyerler, sıcak yaz günlerinde sosyal yaşama katılıp keyifli vakit geçirme imkanı da buldu.

KADINLAR BİRLİKTE ÖĞRENDİ

Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki kurslara Alaybey, Cumhuriyet, İmbatlı, Kemal Anadol, Nergiz ve Yalı Mahalle Merkezleri, Bülent Ecevit Kültür Merkezi ve Celal Yetkin Atölyesi ev sahipliği yaptı. Kadın kursiyerlerin yoğunlukta olduğu kurslar arasında en çok ilgiyi pilates, resim, cilt bakımı, kumaş boyama, takı ve mefruşat gibi branşlar gördü. Hobi kurslarının yanında, okuma-yazma ve çocuk gelişimi eğitimleri de verildi.

ÇOCUKLARDAN ÇINARLARA

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kursları ise Ali Rıza Bodur Eğitim Merkezi, İsmail Cem Kültür Merkezi, KARGEM, Engelli Dinlenme Merkezi ve Kurslar Şefliği'nde gerçekleşti. En yoğun kurs Çocuk Kulübü'nün KARGEM'deki kursları olurken, diğer merkezlerde de çeşitli dallardaki kurslarla halka hizmet verildi. Özellikle Engelli Dinlenme Merkezi'nde engelli bireylerin yaz döneminde de gelişim ve eğitimlerini sürdürmesine imkan tanıyan kurslar memnuniyet yarattı.

Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi ise resim, zihin ve beden egzersizi, satranç, el sanatları, akıl ve zeka oyunları, İngilizce, THM ile TSM kursları ve Kitap Kulübü ile yaz aylarında da üyelerini ağırlamayı sürdürdü.

KIŞIN DA DEVAM EDECEK

Söz konusu tesislerde Karşıyaka Belediyesi bünyesindeki uzmanların görev yaptığı, bir kısmı da İlçe Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinin verdiği kurslar, kış döneminde de dopdolu bir programla devam edecek. Detaylı bilgilere Belediye'nin sosyal medya hesaplarından ve 444 1 575 numaralı hattan ulaşılabilecek.

SOSYAL BELEDİYECİLİK

Farklı branştaki kurslarla her kesime hizmet etmek için çalıştıklarını vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Sosyal belediyecilik anlayışımızla, çocuklarımızdan yaş almış büyüklerimize kadar tüm vatandaşlarımıza eğitime, spora, sanata ve sosyal yaşama erişme imkanı sunmaya çalışıyoruz. Bu yaz da kurslarımıza katılan yurttaşlarımızın keyifli ve nitelikle zamanlar geçirmesine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyor; özveriyle çalışan tüm eğitmenlere ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Her bireyi kucaklayan hizmetler sunmayı sürdüreceğiz" dedi.