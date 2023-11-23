Trabzon'un Şalpazarı ilçesi ile Giresun'un Eynesil ilçesi sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılan Sis Dağı Yaylası'na kar bastırınca yayladan sürüsü ile göç eden bir sürü sahibinin unuttuğu 2 günlük yavru kuzu yayla sakinleri ve sürü sahibi tarafından yaylada sağ salim bulundu.

Karlı havada yayladan göçerken unutulan kuzuyu kurtarmak için seferber oldular

TRABZON - Trabzon'un Şalpazarı ilçesi ile Giresun'un Eynesil ilçesi sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılan Sis Dağı Yaylası'na kar bastırınca yayladan sürüsü ile göç eden bir sürü sahibinin unuttuğu 2 günlük yavru kuzu yayla sakinleri ve sürü sahibi tarafından yaylada sağ salim bulundu.

Karadeniz Bölgesinin sahile en yakın yaylaları arasında yer alan Sis Dağı Yaylası soğuk ve yağışlı hava ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Deniz seviyesinden 2 bin 182 metre yüksekteki yayla özellikle yaz mevsiminde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapanlar tarafından otlak olarak kullanılırken, yaylaya düşen karla birlikte sürü sahipleri yayladan mezra ve köylerine göç etti. Giresun'un bağlı Eynesil sakini küçükbaş sürü sahibi Sis Dağı Yaylası Çayır obasında sürülerini otlattığı sırada aniden bastıran kar yağışına yakalanmamak için aceleyle beraber koyun ve keçi sürüsünü karın az yağdığı Hanyanı mevkiinde indi. Sürü sahibi İsmail Dedezade burada hayvanlarını saydığında 2 gün önce dünyaya gelen kuzuyu göremeyince kuzuyu yaylada unuttuğunu hatırladı. Yayla sakinlerinden Nurettin Balta ile birlikte tekrar yaylaya dönen sürü sahibi İsmail Dedezade 50 cm'nin üzerindeki kar içinde uzun süre yürüyerek kuzusunu bulup sürüsünün yanına döndü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.