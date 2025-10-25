Haberler

Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı
Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu boyunca yurt genelinde yağış beklendiğini duyurdu. Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli sağanak, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklık değerlerinin düşeceği belirtilirken, 12 il için sarı kodlu uyarı verildi.

  • Meteoroloji, 12 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
  • Sarı kodlu uyarı alan iller Bolu, Bursa, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce'dir.
  • Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.
  • Marmara ve Batı Karadeniz'de hava sıcaklığı 3 ila 5 derece azalacak.
  • Marmara, Karadeniz, Kıyı Ege, Ankara'nın kuzeyi, Hatay kıyıları, Sivas, Çankırı, Antalya, Adana, Osmaniye, Ardahan ve Kars çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış tahmin ediliyor.

Meteoroloji, hafta sonuna girerken yurdun büyük bir bölümünü etkileyecek yağışlı hava sistemi konusunda uyarıda bulundu. Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur görülecek.

Öte yandan Meteoroloji, kuvvetli sağanak nedeniyle 12 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Karadeniz ile Ankara'nın kuzeyi, Hatay kıyıları, Sivas, Çankırı, Antalya, Adana, Osmaniye, Ardahan ve Kars çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı Marmara ve Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

12 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün kuvvetli sağanak beklenen 12 kenti tek tek saydı ve sarı kodlu uyarıda bulundu.

İşte uyarı alan o iller: Bolu, Bursa, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hatay kıyıları, Antalya, Adana ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara'nın kuzeyi, Çankırı ile Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu,

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Samsun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 24°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 25°C

Parçalı bulutlu

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
