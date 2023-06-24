Karacabey'in dünyaca ünlü ıhlamur ormanlarında hasat başladı

BURSA - Karacabey'de, her yıl orman köylerinin merakla beklediği ıhlamur hasadı başladı. İlçenin sahil kesiminde bulunan Kurşunlu, Boğazköy ve Bayramdere mahallelerinde, vatandaşlar ailece çıktıkları ormanda ıhlamur hasadına başladı.

Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçenin kuzey kıyılarında olan ve dünyanın sayılı büyüklükteki doğal ıhlamur ormanındaki ilk ıhlamur hasadına katıldı. Ihlamur toplayıcılarının hasadına katılan Özkan, daldan çiçek topladı, vatandaşlarla hasadı değerlendirdi.

Başkan Ali Özkan burada yaptığı açıklamada, "Güzellikler şehri Karacabey'imizin, Bayramdere, Boğaz, Malkara ve Kurşunlu mevkiinde, Türkiye'nin en büyük ıhlamur ormanlarında, geleneksel ıhlamur hasadımız başladı. Bildiğiniz gibi yağışlardan dolayı ıhlamur hasadımız bu yıl gecikti. Ihlamur hasadımız bu yıl normalden 10-15 gün gecikmeli olarak başlıyor. Sırasıyla kıvama gelen bölgelerde, buradaki mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımız bu zorlu meşakkatli ıhlamur hasadını gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Biz şu anda Malkara mevkiindeyiz. Gördüğünüz gibi etrafımız komple ıhlamur ağaçlarıyla dolu. Bu yüksek ağaçlara, burada yaşayan vatandaşlarımız tırmanıyorlar. Oradan ıhlamur dallarını kesiyorlar ve yere indiriyorlar. Sonrasında, hanımefendiler bunları dallarından ayırıyorlar. Daha sonra kurutuluyor ve pazara arz ediliyor. Ihlamur, kışın grip gibi çeşitli rahatsızlıklara iyi gelen, şifa olan insan sağlığına katkı sağlayan bir bitki. Karacabey'imizin ıhlamur ormanları, Türkiye'nin en büyük hacmine sahip bir orman. Buradaki, tamamen doğal ıhlamur ormanlarımız bizim için ve bölge halkı için büyük bir nimet. Biz burada çalışan vatandaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Ihlamur hasadı yapılırken, bazen bildiğiniz gibi ölümle ve kazalarla sonuçlanan dönemler olabiliyor. Ihlamur hasadı yapan tüm vatandaşlarımıza, hatasız, kazasız, sağlıklı ve hayırlı bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz. Bereketli ve bol kazançlar diliyoruz" dedi.

Her sene ıhlamur festivali düzenlediklerine değinen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Karacabey Belediyesi olarak her yıl geleneksel olarak ıhlamur festivali düzenliyoruz. Bu festivali düzenlerken, buradaki vatandaşlarımızın, yorgunluklarını ve sıkıntılarını bir nebze de hafifletmeyi hedefliyoruz. Tabii ki bu festival, aynı zamanda bu ürünün bütün Türkiye'ye tanıtılmasına da vesile oluyor. Onlara bu manada da bir katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Ihlamur hasadı yapan İlyas Çolak, "Yaklaşık olarak ağaçlarımızın boyları 25-30 metre civarında olabiliyor. Tabii ki ıhlamur hasadı yaparken, zaman zaman kazalı durumlar da olabiliyor. Sonuçta çok zahmetli bir iş. Ama biz hasat yaparken zevk alıyoruz. Ihlamur, köy halkımızın gelirine katkısından dolayı da bizim için çok önemli. Bu ıhlamur çiçeğimiz, soğuk algınlığı, grip, her şekilde bütün hastalıklara iyi gelen bir ürün. Yağışlarından dolayı bu sene ıhlamur hasadımız gecikti. Normalde bu zamanlarda hasadımız bitmeye yakın oluyor. Havaların kötü gitmesine rağmen, geçen seneye oranla ağaçlarımızda daha çok ıhlamur var. Şuanda fiyat konusunda bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü, şu anda taban fiyatı belli değil. Ama söylenilenlere baktığımda zannediyorum ki, fiyatlar 250 TL'nin üzerinde olacak gibi. Ihlamur hasadı yapan vatandaşlarımızın talebi de bu yönde. Ihlamur hasadı, çok zahmetli ve kazası riski olan bir iş. Ama biz her sene topladığımız için alıştık. Artık, eşimizle, çocuklarla ve ailemizle aramızda yarışmalar yaparak topluyoruz" dedi.

İlk defa ıhlamur hasadı yaptığını belirten Sevilay Çolak, "İlk defa geliyorum bu sene. İlk olduğu için biraz zorlandım ama eğlenceli geçiyor, yapmaya çalışıyorum. Ihlamur çiçeklerini topluyorum. Eğlenceli oluyor. Güzel kokuyor" dedi.

Aile fertlerinden Asiye Çolak ise, "Ben Bursa'da oturuyorum. Ihlamur hasadı yapmak için buraya geldim. Daha önce de ıhlamur hasadına gelmiştim. Ihlamur hasadı meşakkatli bir iş. Hele ki bayanlar için daha da zor" dedi.

Kendi aralarında ıhlamur hasadı yaparken yarış yaptıklarına değinen Mehmet Çolak, " Ihlamur hasadı yaparken kendi aramızda kim fazla yapacak diye iddialaşıyoruz. Sonra da bu yarışa dönüşüyor. Ihlamur hasadı bitene kadar bu yarış sürüyor. Yani sizin anlayacağınız, ıhlamur hasadı yapılırken aile içinde yarışma var" şeklinde konuştu.