Kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanı illeri tek tek saydı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava sistemi nedeniyle hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyrediyor. Yetkililer, bu serin havanın hafta sonunu da kapsayacak şekilde önümüzdeki günlerde etkisini sürdürmesini bekliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ ALAMI VERİLDİ

Özellikle Batı Karadeniz ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Cuma ve cumartesi günü Batı Karadeniz'in kıyı şeritleri ile İstanbul'un kuzey ilçelerinde şiddetli yağış bekleniyor. Yağışların etkili olacağı başlıca iller Zonguldak, Bartın ve Düzce'nin kuzey ilçeleri olarak gösteriliyor.

Pazar günü ise tehlike boyutu artıyor. MGM, Zonguldak, Bartın ve Sinop'un kuzey kesimlerinde yağışların şiddetini daha da artıracağını tahmin ediyor. Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları "sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini" belirterek uyardı.

HAFTA SONUNA DİKKAT

Bölgesel yağış tahminlerine göre, yarın (Cuma) Karadeniz'in genelinde sağanak bekleniyor. Cumartesi günü yağışların Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerine yayılacağı bildirildi. Pazar günü, yağış sistemi Karadeniz'in tamamında, Doğu Anadolu'nun doğusunda ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklarla etkili olduktan sonra, haftanın başlangıcında sistemin ülkeyi terk etmesi öngörülüyor.

ORHAN ŞEN'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI

Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonuna kar yağışı uyarısında bulundu. O bölgeleri işaret eden Şen, dışarı çıkacak olan vatandaşları şimdiden uyardı. Pazar günü Anadolu'da bulunan dağlara kar yağacağını ifade eden Orhan Şen, "Pazar günü, Anadolu'nun dağlarına kar yağar. Örneğin Ilgaz Dağı'nda, Erciyes Dağı'nda, Palandöken'de ve Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde cumartesi akşamı ve pazar günü kar yağışı görülecek. Şehir merkezinde olacağını tahmin etmiyoruz ama yine de sulu kar şeklinde Erzurum'da Erzincan'da görülebilir. Bunun dışında doğuda sıcaklıklar iyice düştü. 6-7 dereceye varan düşüşler var doğuda ama bu geçici bir düşüş. Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar tekrar ortalamanın üzerine çıkacak tüm Türkiye'de. Bugün İstanbul yağıştan dolayı soğuk. Anadolu Yakası'nda yağış devam edecek bugün akşama kadar." dedi.

Cumartesi gününde ise kar yağışların Batı Karadeniz'de etkili olacağını belirten Şen, "Batı Karadeniz'in tamamında yağış kuvvetli. Cumartesi de buradaki yağışa dikkat edelim. Batı Karadeniz kıyıların 3-4 sene önce meydana gelen su baskınlarını tekrar yaşamak istemiyoruz. Cumartesi günü yağış kuvvetli olacak." uyarısında bulundu.