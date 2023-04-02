Kan emici vampir balık, 6 yıl sonra sahil kıyısında yeniden görüldü

Sıradışı ağız yapısı ile diğer balıkların kanlarını emerek yaşamını sürdüren deniz taşemeni, yaklaşık 6 yıl sonra Hollanda'da bir sahil kıyısında görüldü. Özelliklerinden dolayı "vampir balık" olarak bilinen ve bölge halkını tedirgin eden canlı hakkında biyolog Jarco Havermans, "Sahilde daha önce hiç rastlamamıştım. Onlar inanılmaz, neredeyse uzaylı gibi görünen balıklar" dedi.

Dairesel diş dizilimi olan güçlü ağzı ile diğer balıkların kanlarıyla beslenen Deniz Taşemeni, Hollanda sahilinde yaklaşık 6 yıl sonra yeniden görüldü.

"SAHİLDE DAHA ÖNCE RASTLAMAMIŞTIM"

Sahip olduğu özellikleri nedeniyle "kan emici vampir balık" olarak da bilinen tür, ilk olarak biyolog Jarco Havermans tarafından tarafından keşfedildi. 83 santimetre uzunluğundaki gören Havermans, "Sahilde daha önce hiç rastlamamıştım. Onlar inanılmaz, neredeyse uzaylı gibi görünen balıklar ve aynı derecede harika bir yaşam tarzına sahipler" dedi.

YILIN BU ZAMANINDA NEHİRLERE İNEBİLİYOR

Deniz Taşemenleri, hayatlarının büyük bir bölümünü denizde, diğer balıkların kanlarıyla beslenerek geçiriyor. Ancak, yılın bu zamanında yetişkinler üremek için iç kısımdaki derelere ve nehirlere girebiliyor.