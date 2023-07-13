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İzmirlilerin sivrisinek isyanı: Yeterli ilaçlama yapılmıyor

Yaşam Haberleri

İzmir'de sivrisinek ve böcek halkın huzurunu kaçırdı. Yeterli ilaçlamanın yapılmadığını öne süren vatandaş, yetkililerden acil çözüm bekliyor.

İzmir'de düzensiz yağışların etkisiyle artan sivrisinek popülasyonu, vatandaşa hayatı zehir ediyor. Özellikle 'yakarca' adı verilen sivrisinek, halkı canından bezdirdi. 'Asya kaplanı' da denilen bu sineğin direncinin çok yüksek olduğu ve normal ilaçlama ile gitmeyeceği öne sürülürken, şehirde böcek popülasyonun da fazla olduğu şikayetleri geliyor.

ÜREME NOKTALARINA AĞIRLIK VERİLMELİ

İzmir Büyükşehir Belediye'sine ait görevli araçların ilaçlama yapıldığı bilgisi gelse de halk bu hizmetin yetersiz olduğu fikrinde. Sivrisinek ve böcekten dolayı huzurlarının kalmadığını dile getiren İzmirliler, yetkililerin sivrisineklerin üreme noktalarına daha çok yoğunlaşmasını istiyor.

İzmirlilerin sivrisinek isyanı: Yeterli ilaçlama yapılmıyor

AŞIRI YAĞIŞLAR POPÜLASYONU ARTIRDI

Uzman isimler şehrin Mayıs ve Haziran aylarında ortalamanın yaklaşık beş katı daha fazla yağış aldığını, bu yağışların bölgedeki böcek popülasyonunu ve dolayısıyla su birikintilerinde yaşamının büyük kısmını geçiren sivrisinek gibi canlıları da etkilediğini belirtti. Mayıs ve Haziran aylarındaki aşırı yağışlar, sivrisineklerin yeni yaşam alanlarını artırdığını, buna bağlı olarak da normalden çok daha fazla bir popülasyon oluşturduğu belirtiliyor.

İzmirlilerin sivrisinek isyanı: Yeterli ilaçlama yapılmıyor

İzmirlilerin sivrisinek isyanı: Yeterli ilaçlama yapılmıyor

İzmirlilerin sivrisinek isyanı: Yeterli ilaçlama yapılmıyor

İzmirlilerin sivrisinek isyanı: Yeterli ilaçlama yapılmıyor

İzmirlilerin sivrisinek isyanı: Yeterli ilaçlama yapılmıyor

İzmirlilerin sivrisinek isyanı: Yeterli ilaçlama yapılmıyor

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Yaşam

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Gamze Demir:

Deprem bölgesindeki konteyner kentlerde dolu

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RDK 1903 :

SİNEK OLSUN BİRŞEY OLMAZ .BAŞKAN ÇOK GÜZEL DANS EDİYOR.

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SMMM:

TUNÇ YARDIMCI OLSANA VATANDAŞA.

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