İzmirlilerin sivrisinek isyanı: Yeterli ilaçlama yapılmıyor

İzmir'de düzensiz yağışların etkisiyle artan sivrisinek popülasyonu, vatandaşa hayatı zehir ediyor. Özellikle 'yakarca' adı verilen sivrisinek, halkı canından bezdirdi. 'Asya kaplanı' da denilen bu sineğin direncinin çok yüksek olduğu ve normal ilaçlama ile gitmeyeceği öne sürülürken, şehirde böcek popülasyonun da fazla olduğu şikayetleri geliyor.

ÜREME NOKTALARINA AĞIRLIK VERİLMELİ

İzmir Büyükşehir Belediye'sine ait görevli araçların ilaçlama yapıldığı bilgisi gelse de halk bu hizmetin yetersiz olduğu fikrinde. Sivrisinek ve böcekten dolayı huzurlarının kalmadığını dile getiren İzmirliler, yetkililerin sivrisineklerin üreme noktalarına daha çok yoğunlaşmasını istiyor.

AŞIRI YAĞIŞLAR POPÜLASYONU ARTIRDI

Uzman isimler şehrin Mayıs ve Haziran aylarında ortalamanın yaklaşık beş katı daha fazla yağış aldığını, bu yağışların bölgedeki böcek popülasyonunu ve dolayısıyla su birikintilerinde yaşamının büyük kısmını geçiren sivrisinek gibi canlıları da etkilediğini belirtti. Mayıs ve Haziran aylarındaki aşırı yağışlar, sivrisineklerin yeni yaşam alanlarını artırdığını, buna bağlı olarak da normalden çok daha fazla bir popülasyon oluşturduğu belirtiliyor.