İzmir Otogarı'nda bayram yoğunluğu

Otobüs firmalarından ek sefer yoğunluğu

Bazı bölgelere giden otobüslerde yer kalmadı

İZMİR - Bayram yoğunluğu başlayan İzmir otogarında, şimdiden günde bin araç çeşitli şehirlere ulaşmak üzere yola çıkıyor. Bilet satışlarının yapıldığı yazıhaneler, özellikle Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesindeki şehirlere giden otobüslerde yer kalmadığını belirtti. Otobüs firmaları, talebi karşılamak için ek sefer sayılarını artırmaya başladı.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar da tatil planları yapmaya başladı. Bazı vatandaşlar bayrama günler kala çeşitli şehirlere hareket etmeye başlarken, bazıları da otogara gelerek otobüs bileti aldı. Bilet satışı yapan otobüs firmaları da vatandaşlara yoğunluk uyarısında bulundu. Özellikle Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesindeki şehirlere giden otobüslerde yer kalmadığını, bilet bulmanın çok güç olduğunu ifade eden firma çalışanları, ek sefer sayılarının sürekli arttığını kaydetti.

"Araçlar tamamen doldu"

Yaşar Polatkalesi isimli otobüs firması çalışanı, "Bayram nedeniyle araçlar doldu. Özellikle doğu bölgesine giden araçlar tamamen doldu. Batıdaki şehirlerde ek seferler devam ediyor. Buradan günde binin üzerinde araç çıkıyor. Hafta sonu daha yoğun olur. Vatandaşlar ellerini çabuk tutsun. Araç kalmadığında ek sefer konusunda elimizden geleni yapmaya çalışacağız" dedi.

"Ek seferler koymaya devam edeceğiz"

Şahin Bölükbaşı isimli otobüs firması çalışanı ise "Şu anda özellikle doğu bölgesindeki şehirlerde çok yoğunluk var. 9 günlük tatil açıklanınca yoğunluk başladı. 4 Temmuz'a kadar bilet kalmadı ama ek seferler koymaya devam edeceğiz. Vatandaşların telefonla aramaması lazım. Bu yüzden direkt otogara gelerek bilet almaları daha mantıklı" diye konuştu.

"Biletimi erkenden aldım"

Bayram ziyareti için Adana'ya giden Sahibe Atamış isimli vatandaş, "Annem 3 yıl önce vefat etti. Hem annemin mezarını ziyaret etmek hem de babam ve kardeşimi görmek istedim. Biletimi bir hafta önce almıştım. Bayramdan sonrası dönüş yapmak için biletimi yine erken almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Onlar gidecek, ben de borçları ödeyeceğim"

Sinan Ekinci isimli vatandaş ise "Ben kendim için bayramda bir şey yapamıyorum ama çocuklarımı Bodrum Milas'a yollayacağım. Ben çalışacağım, gençler gidecek. Bayramda ya evde olacağım ya da çalışacağım. Onlar gidecek, ben de borçları ödeyeceğim" sözlerine yer verdi.