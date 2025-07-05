İzmir-Ödemiş'te küle dönmüş alanın ortasındaki zeytinlik, yangından etkilenmedi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde geçen çarşamba günü çıkan orman yangını bölgede birçok eve ve ağaca zarar verdi. Geniş bir coğrafyada, araziler küle döndü.

ETRAFI YANDI, ORAYA HİÇBİR ŞEY OLMADI

Köseler Mahallesi'nde bulunan bir tarla ise zarar görmeden kurtuldu. Hektarlarca dönüm ağacın yandığı alanda Ahmet Türk'e ait zeytin ağaçlarının bulunduğu 5 dönümün alevlerden etkilenmediği görüldü.

GÖRÜNTÜ ŞAŞIRTTI

Dron ile havadan çekilen görüntüyü gören vatandaşlar, bölgenin yeniden yeşermesi için bu görüntünün umut ışığı olduğunu vurguladı.