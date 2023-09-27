İzmir'deki dolum tesisinde nefesleri kesen tatbikat

Önce deprem oldu, ardından tankerde yangın başladı

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde, İtfaiye Haftası etkinlikleri çerçevesinde bir dolum tesisinde gerçekleştirilen tatbikat, adeta nefes keserek gerçeği aratmadı.

İtfaiye Haftası etkinlikleri çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kuzey Bölge Amirliği, Aliağa ilçesindeki İnönü Bulvarı üzerinde bulunan bir dolum tesisinin işçileriyle ortak yangın tatbikatı yaptı.

Tatbikatta senaryo gereğince deprem meydana geldi. Deprem sonrasında ise bir tankerde, dolum yapıldığı esnada gaz kaçağı oluştu ve yangın başladı. Yangın alarmının verilmesinin ardından yangın söndürme sistemi anında devreye girdi. 15 kişilik dolum tesisi yangına müdahale ekipleri, tesis müdürü öncülüğünde ilk müdahaleyi yaptı. Özel yanmaz kumaş giydirilmiş ekip, önce perondaki gaz vanasını kapattı. İlk müdahaleyi tesis çalışanlarının yaptığı yangın mahalline, hemen İzmir Büyükşehir Belediyesinin itfaiye araçları sevk edildi. Ekipler, baygın halde bulunan sürücüyü araçtan çıkartarak, AKS aracı ile hastaneye sevk etti. Yaklaşık 15 dakika süren kimyasal yangına müdahale başarı ile tamamlandı. Tüm bu tatbikat anları nefesleri kesti.

Tatbikat hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanı İsmail Derse, "İtfaiye Haftası çerçevesinde tüp dolum tesis içerisinde bir tatbikat gerçekleştirdik. Tatbikatın senaryosunda deprem vardı. Depremin hemen akabinde gelişen bir yanma olayı. Bu bölümünde, araçlara nakil esasında bir parlama ve bir kişinin de yaralandığı bir bölümdü. Bu anlamda burada önemli olan iş birliği. Bu iş birliğinde dolum tesisiyle ortak bir çalışmanın yapmanın avantajları var. Özellikle; tesisin acil eylem planı, risk analizleri ve bu analizlerin değerlendirerek burada bir acil eylem planına göre her şartta her koşulda nasıl bir müdahale yapılacağı önemlidir" dedi.

İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse, yollarda meydana gelen tanker kazaları ve doğal gaz patlamalarına karşı vatandaşların nasıl davranması gerektiğini de anlattı. Derse, "Yolda karşılaşılan bir durumda ilk iş zaten 112'yi arayarak ihbar vermeli birincisi bu. Burada bir yanma başladıysa, o yanmaya fazla yaklaşmadan eğer bir yaralı varsa ve kendi canlarını tehlikeye atmadan onu kurtarabileceklerse buna ilk önce yardımcı olacaklar. Eğer yangın alanından uzaklaşacaklarsa, yapmaları gereken ilk hareket tarzı 112 arayarak ihbarı doğru bir şekilde adresle beraber vermek; ama tekrar ediyorum önce can güvenlikleri" seklinde konuştu.