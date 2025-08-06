İzmir'de su kesintileri başlıyor: İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve tarihler

İzmir'de su kesintileri başlıyor: İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve tarihler
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İzmir'de su kesintileri başlıyor: İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve tarihler
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İzmir'de 6-21 Ağustos tarihleri arasında 11 ilçede gece 23.00-05.00 saatleri arasında dönüşümlü su kesintileri uygulanacak. İZSU, su kaynaklarındaki ciddi azalma nedeniyle tasarrufun kaçınılmaz hale geldiğini belirtti ve vatandaşları önlem almaya çağırdı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 6-21 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde su tüketiminin yüksek olduğu 11 ilçede gece saatlerinde planlı ve dönüşümlü su kesintilerine gidileceğini duyurdu. Su kesintileri her gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında yapılacak.

SU KAYNAKLARINDA CİDDİ AZALMA VAR

İZSU'nun açıklamasına göre kesintilerin nedeni, küresel iklim değişikliği, yetersiz yağışlar ve buna bağlı olarak su kaynaklarında yaşanan ciddi azalma. Barajlardaki rezervlerin kritik seviyeye gerilediği, yer altı su kaynaklarında ise verim kaybı yaşandığı belirtildi.

İzmir'de su kesintileri başlıyor: İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve tarihler

"TASARRUF ARTIK KAÇINILMAZ"

İZSU tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İzmir'in su kaynaklarında ciddi azalma yaşanmıştır. Barajlardaki su rezervleri kritik seviyeye inerken, yer altı kaynaklarında da düşüş nedeniyle verim kaybı oluşmuştur. Yeni kuyular açmak, mevcut kaynakları iyileştirmek ve tasarruf önlemleri almak gibi pek çok adım atılmıştır. Ancak su tüketiminin kısıtlanması artık kaçınılmaz hale gelmiştir."

İzmir'de su kesintileri başlıyor: İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve tarihler

VATANDAŞA "TEDBİR ALIN" ÇAĞRISI

Vatandaşların su kesintilerinden etkilenmemeleri için önceden tedbir almaları istendi. Uygulamanın teknik altyapıya göre yalnızca bazı mahalleleri kapsayacağı, ihtiyaç halinde ilave bilgilendirme yapılacağı duyuruldu.

Kesintiden etkilenecek ilçeler ve tarihler:

Bölge 1 – Bayraklı, Konak, Gaziemir

  • 6, 11 ve 16 Ağustos geceleri

Bölge 2 – Karşıyaka, Çiğli

  • 7, 12 ve 17 Ağustos geceleri

Bölge 3 – Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka

  • 8, 13 ve 18 Ağustos geceleri

Bölge 4 – Bornova, Bayraklı

  • 9, 14 ve 19 Ağustos geceleri

Bölge 5 – Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak, Karabağlar

  • 10, 15 ve 20 Ağustos geceleri
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Hem suçlu hem güçlü esnaf! Zabıtayı itti, dükkandan kovdu, tehdit etti

Hem suçlu hem güçlü! İtti, dükkandan kovdu, tehdit etti
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Yorumlar (28)

Haber Yorumlarımehmet:

akp 25 yılı kimse belediyelere laf atmasın baş dururken kimse suçlu aramasın. sen istedin bütün hakları yasaları sana verdik.

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme91
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Haber YorumlarıArda Yıldız:

O iş belediyenin işi. Trilyonluk heykel yapacağına su işiyle uğraşsaydı. Neyse heykel doyurur sizi.

yanıt100
yanıt44
Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

mehmet, millet susuz kaldı yalakalığın sırasımı şimdi, senin gibi düşünen yalakalar yandaşlar yüzünden susuz kalıyor insanlar, işini düzgün yapmayan miktir olsun gitsin

yanıt20
yanıt3
Haber YorumlarıKartal Doğan:

İşinize gelince "Yetkiyi sana verdik" işinize gelmeyince yok diplomasız Erdoğan, yok benim Cumhurbaşkanım değil, yok bilmem ne. Az buçuk değilsiniz bee. Belediyeniz Ağustos böceği gibi Çav bela ile dans edeceğine geleceğe yatırım yapsaydı ya dansözler :D

yanıt17
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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Su yoksa rakı bira kullansınlar..

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Haber YorumlarıDurmus kavas:

Halkın ciddi anlamda uyarılması gerek ve artık bir damla suyun bile kıymetini anlamammiz gerek

Yorum Beğen58
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Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Azılı suçluların salınması anketinden evet çıkarsa, 10 km uzaklıkta bir damla su bulduğumuza şükür.

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Yorum Beğenme21
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

BURADA SU TASARRUFU ÖNEMLİ FAKAT ŞEHRİ YÖNETMEYE TALİP OLANLAR BAHANE DEĞİL ÇÖZÜM ÜRETMELİ NASIL OLSA BURASI GARANTİ BURANIN OYUNU BİZ ALIRIZ DİYENLER RAKİP PARTİLERİN YENİLGİLERİNDEN İBRET ALSIN HEYKEL YAPIP MARŞ SÖYLEYİP ATATÜRKÜN ARKASINA SAKLANMAKLA BELEDİYECİLİK OLMAZ İŞ İCRAATA BAKAR

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Tüm harflerin büyük olduğu için.. okuması.. daha çok .. enerji .. tüketiyor .. beyinde.

yanıt4
yanıt9
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