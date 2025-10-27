Haberler

İzmir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu?

İzmir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu?
Güncelleme:
Akşam saatlerinde meydana gelen deprem, İzmir'in birçok ilçesinde net şekilde hissedildi. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar, sarsıntının etkisini daha belirgin hissetti. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası kent genelinde büyük bir merak oluştu. Sosyal medya paylaşımları artarken, uzmanların ve resmi kurumların açıklamaları büyük bir dikkatle takip edilmeye başlandı.

İzmir, akşamsaatlerinde hissedilen bir sarsıntıyla tedirgin oldu. Kentin farklı bölgelerinde etkili olan deprem, kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları, "Az önce deprem mi oldu?" sorusuyla gündemi hareketlendirdi. Vatandaşlar, merakla Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılacak resmi açıklamaları beklemeye başladı. İzmir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremlere ilişkin büyüklük, derinlik, merkez üssü ve saat bilgilerini düzenli olarak kamuoyuna sunuyor. Kurum, bu sayede vatandaşlara doğru ve hızlı bilgi akışı sağlarken, afet yönetimi süreçlerinde şeffaflık ilkesini de ön planda tutuyor.

Ayrıca AFAD, yıl boyunca afet bilincini artırmak ve toplumun hazırlık seviyesini yükseltmek amacıyla çeşitli tatbikatlar, eğitim programları ve farkındalık kampanyaları düzenliyor.

Kandilli Rasathanesi ise Türkiye'nin dört bir yanında bulunan gelişmiş sismik gözlem ağı sayesinde yer hareketlerini anlık olarak tespit ediyor. Kurumun paylaştığı analizler, hem kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini hem de uzmanların olası risk bölgelerini daha iyi değerlendirmesini sağlıyor.

Her iki kurumun yayımladığı "Son Depremler" listesi, hem vatandaşlar hem de araştırmacılar için önemli bir referans kaynağı olmaya devam ediyor. Bu listeler, deprem farkındalığını artırarak toplumun afetlere karşı daha bilinçli hale gelmesine katkıda bulunuyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde yaşanan yer hareketlerini 7 gün 24 saat esasına göre izlemeye devam ediyor. Ülke genelinde meydana gelen her deprem, bu kurumların sismoloji merkezlerinde anlık olarak kaydediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

27 Ekim sabahı İzmir ve çevresinde hissedilen sarsıntıların ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde yayımlanan güncel verileri kontrol etti. "Son depremler" listesi, yalnızca vatandaşların en güncel bilgilere erişimini sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda bilim insanları için değerli bir veri kaynağı oluşturuyor. Bu veriler, deprem bilincinin artırılmasına ve afetlere hazırlıklı bir toplum oluşturulmasına önemli katkı sağlıyor.

DEPREMNEREDE OLDU?

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Balıksesir'in yanı sıra İstanbul, Manisa, İzmir ve Aydın gibi illerde de hissedildi. 6.1'in ardından 4.2 büyüklüğünde deprem daha yaşandı. Sındırgı'da 10 Ağustos'ta da 6.1 büyüklüğünde deprem yaşanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi yaralanmıştı.

Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.… pic.twitter.com/f1Yei9VfGS

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 27, 2025
