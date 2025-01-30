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İstanbul İl Koordinasyon Kurulu'nda Deprem, Denetimler ve Sosyal Projeler Ele Alındı

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu'nda Deprem, Denetimler ve Sosyal Projeler Ele Alındı
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Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 4. Dönem Toplantısı'nda kamu güvenliği, yatırımlar ve sosyal projeler ele alındı. İstanbul Valisi Davut Gül, 6 Şubat depremi sonrası kamu binalarının denetleneceğini, kaçak alkol satışına karşı sert önlemler alınacağını ve sokakta kalan vatandaşların barınmasının sağlanacağını belirtti.

Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 2024 yılı 4. Dönem İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na, yatırımcı bölge ve il müdürleri, kaymakamlar, belediye başkanları, meslek kuruluşları temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Toplantı, kurumlar ve yetkililer arasında koordinasyon sağlamak ve şehir genelindeki yatırımların takibini yapmak amacı ile gerçekleşti.

Toplantıya katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daveti için İstanbul Valisi Davut Gül'e teşekkür ederek ilerleyen dönemde yapılacak kurul toplantılarında istişarelerde bulunmayı temenni etti.

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu'nda Deprem, Denetimler ve Sosyal Projeler Ele Alındı

VALİ DAVUT GÜL: "6 ŞUBAT DEPREMİ EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ"

İstanbul Valisi Davut Gül, toplantıda yaptığı konuşmada, kamu kurumlarının güvenliği, yangın denetimleri, kaçak alkolle mücadele ve sosyal projelere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Vali Gül, 6 Şubat depreminin en büyük öncelikleri olduğunu belirterek, "Kamu kuruluşlarının tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Vatandaşın hizmet aldığı yeni binalar ve çalışma alanları kontrol edilmeli" dedi.

Bolu'da meydana gelen yangına da değinen Gül, kurumların yangın tespitlerini gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Denetleme yetkimiz olan yerleri denetlemeliyiz. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan işletme belgesi olmayan otellerin kapatılması gerekiyor. Basit konaklama belgesi olmayan yerler yarına kadar kapatılacak. Eğer yetişmezse, hafta sonu tamamen kapatılacak" ifadelerini kullandı.

KAÇAK ALKOL SATIŞINA KARŞI SERT TEDBİRLER

Ocak ayında yaşanan kaçak alkol kaynaklı ölümlere dikkat çeken Gül, denetimlerin sıkılaştırılacağını belirtti. Kaçak alkol satışının artık bilinçli bir şekilde yapıldığını söyleyen Gül, "Plastik pet şişelerde kaçak alkol satışı yapan mekanizmalar var. Mahalledeki bakkal ve kırtasiyeler gibi yerlerde kaçak alkol satışı tespit edilirse bu işletmelerin ruhsatları iptal edilecek ve tamamen kapatılacak" dedi.

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu'nda Deprem, Denetimler ve Sosyal Projeler Ele Alındı

YATIRIMLAR VE SOSYAL PROJELERE ÖNCELİK VERİLECEK

Vali Gül, yatırım programlarının takibinin önemine vurgu yaparak, "Yatırımların önündeki engelleri kaldırmalıyız. Arsa iptalleri gibi sorunları yakından takip etmeliyiz. İhalelerimizi planlı bir şekilde yapmalıyız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, 2024 yılını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde "Aile Yılı" ilan ettiğini belirten Gül, "Gençlerin evlenmesi ve aile yapısının korunması için sosyal projelere ağırlık vermeliyiz. Sokakta kalan vatandaşları misafirhanelerde veya otellerde konaklatacağız. Kimsenin sokakta kalmasını normal karşılamıyoruz, bu insanların barınmasını sağlayacağız" şeklinde ifade etti.

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, katılımcıların karşılıklı görüş alışverişinde bulunması ve gelecekteki iş birliklerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.

Haberler.com / Hilal Ünek - Yaşam
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