İstanbul'da planları alt üst edecek tahmin! Kar yağışı Mart ayıyla birlikte sona ermeyecek
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İstanbul'da geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan kar yağışı, hafta sonu da etkisini gösterdi. Bahar aylarına girilmesiyle birlikte güneşli günler bekleyen vatandaşları ise üzen bir haber geldi. Meteoroloji kaynaklarından edilen bilgilere göre kar yağışının Mart ayında İstanbul'u terk etmeyeceği ve Nisan ayında bir kez daha etkisini göstereceği belirtildi.
Sibirya tarafından geldiği belirtilen soğuklar, İstanbul genelinde ciddi kar yağışlarına neden oldu. Özellikle aralıklarla etkisini gösteren yağışlar, büyük bir soğuk hava dalgasını da beraberinde getirdi. Mart ayında sona yaklaşılması ve Nisan ayının kapı aralamasıyla birlikte sıcak hava bekleyen vatandaşları da üzen bir gelişme yaşandı. Meteorolojik kaynaklar, Nisan ayının başlarında da kar yağıları beklendiğini aktardı.
Haber Global Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, İstanbul başta olmak üzere birçok kenti etkisi altına alan kar yağışına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşlar bu son kar diye beklerken Sürmeli, kar yağışlarını süreceğini belirtti.
"Bu son kar diye sevinmeyin" diyen Sürmeli " Nisan ayında bir kar sistemi daha göreceğiz. Bölgede dolaşan orta enlemlere akacak soğuk dalga var. Orta enlemlerde sadece Türkiye yok, Grönland ve Atlantik'in ortasından tutun da Asya'ya kadar inecek. Orta enlemlere indiğinde bizim için de önemli demek. Mart'ın sonu ve Nisan ayının ilk yarısında bahar değerlerini görmeyeceğiz. Beklediğimiz bahar Nisan ayının ikinci yarısında olacak" dedi.
Öte yandan Sürmeli bugün ve yarın kar yağışının aralıklarla devam edeceğini ancak yağmurla birlikte olacağını için kar örtüsünün olmayacağını söyledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
İstanbul dahil, Adana, Ağrı, Amasya, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İzmir, Kars, Kastamonu, Manisa, Muğla, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Bartın, Ardahan, Düzce için "sarı ve turuncu kod" uyarısı yapıldı.