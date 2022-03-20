İstanbul'da planları alt üst edecek tahmin! Kar yağışı Mart ayıyla birlikte sona ermeyecek

Sibirya tarafından geldiği belirtilen soğuklar, İstanbul genelinde ciddi kar yağışlarına neden oldu. Özellikle aralıklarla etkisini gösteren yağışlar, büyük bir soğuk hava dalgasını da beraberinde getirdi. Mart ayında sona yaklaşılması ve Nisan ayının kapı aralamasıyla birlikte sıcak hava bekleyen vatandaşları da üzen bir gelişme yaşandı. Meteorolojik kaynaklar, Nisan ayının başlarında da kar yağıları beklendiğini aktardı.

SADECE İSTANBUL'DA DEĞİL, DİĞER İLLERDE DE YAĞIŞ OLACAK

Haber Global Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, İstanbul başta olmak üzere birçok kenti etkisi altına alan kar yağışına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşlar bu son kar diye beklerken Sürmeli, kar yağışlarını süreceğini belirtti.

"BEKLEDİĞİMİZ BAHAR, NİSAN AYININ İKİNCİ YARISINDA"

"Bu son kar diye sevinmeyin" diyen Sürmeli " Nisan ayında bir kar sistemi daha göreceğiz. Bölgede dolaşan orta enlemlere akacak soğuk dalga var. Orta enlemlerde sadece Türkiye yok, Grönland ve Atlantik'in ortasından tutun da Asya'ya kadar inecek. Orta enlemlere indiğinde bizim için de önemli demek. Mart'ın sonu ve Nisan ayının ilk yarısında bahar değerlerini görmeyeceğiz. Beklediğimiz bahar Nisan ayının ikinci yarısında olacak" dedi.

Öte yandan Sürmeli bugün ve yarın kar yağışının aralıklarla devam edeceğini ancak yağmurla birlikte olacağını için kar örtüsünün olmayacağını söyledi.

SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

38 İLİMİZ İÇİN UYARI VERİLDİ

İstanbul dahil, Adana, Ağrı, Amasya, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İzmir, Kars, Kastamonu, Manisa, Muğla, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Bartın, Ardahan, Düzce için "sarı ve turuncu kod" uyarısı yapıldı.

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