İstanbul'da kavurucu sıcak alarmı! Hissedilen 45 dereceye kadar çıkabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; yurdun büyük bölümünde bugün hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İstanbul'da ise kavurucu sıcaklıklar hakim olacak.

AKOM'DAN UYARI

AKOM'dan açıklamada, "İstanbul'da hafta boyunca açık (Güneşli) gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıkların bugün 34-38 derece arasında mevsim normalleri üzerinde olacağı tahmin edilmektedir." denildi.

"PERŞEMBE SICAKLIK 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK"

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Demirhan, "Perşembe günü sıcaklık yaklaşık 10 derece kadar düşerek 26 dereceye gerileyecek. Aynı zamanda rüzgar da kuvvetlenecek, bu da riskin azalmasına neden olacak." dedi.

"HİSSEDİLEN SICAKLIK 45 DERECEYE ULAŞABİLİR"

İstanbul'daki bazı bölgelerde hissedilen sıcaklıkların daha yüksek olmasının nedenlerine değinen Demirhan, "Şehir merkezlerinde ve yoğun betonlaşmanın olduğu alanlarda sıcaklıklar çok daha fazla hissediliyor. Örneğin Maslak, Şişli, Mecidiyeköy gibi bölgelerde 36 derece ölçülen sıcaklık, hissedilen olarak 45 dereceye ulaşabilir." ifadelerini kullandı.

"BUGÜN ÇOK RİSKLİ"

Demirhan, vatandaşların sıcak günlerde alması gereken önlemleri anlatarak, "Şu günlerde sağlıklı insanlar bile mümkünse dış mekanlarda bulunmasın. Özellikle bugün (9 Temmuz Çarşamba) çok riskli. Nem yüksek, rüzgar yok. Bu da bunalma hissini artırıyor. Dışarıda bulunacak insanlar, özelikle şu günlerde mutlaka başlarını bir şapkayla kapatsın. İnce pamuklu, keten gibi uzun kıyafetler giyinsinler. Bedenlerinin açıkta kalan yerlerine, özellikle yüzlere ve ellere mutlaka güneş kremi sürsünler." tavsiyesinde bulundu.

"KLİMAYI 24 DERECENİN ALTINA DÜŞÜRMEYİN"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Mümkünse işe daha erken gitmek, işten daha geç çıkmak önemli bir önlem olabilir. Güneşe maruz kalınacaksa da şapka gibi koruyucu giysiler kullanılmalı"

Prof. Dr. Toros ayrıca klima kullanımıyla ilgili de sık yapılan bir hataya dikkat çekti: "Avrupa'da klimaların 24 derecenin altına düşürülmemesi önerilir. Ancak bizde bu sınır çoğu zaman dikkate alınmıyor. Ani sıcaklık farkları vücutta ciddi sıkıntılara neden olabiliyor."

METEOROLOJİ'DEN SICAKLIK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars'ın kuzeyi ve Ardahan çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri, Van ve Hakkari'nin doğusu ile Kars, Ardahan, Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 35°C Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C Az bulutlu ve açık

BALIKESİR °C, 41°C Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 41°C Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 42°C Az bulutlu ve açık

KARS °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 39°C Az bulutlu ve açık